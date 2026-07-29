Фото з харківської фабрики Philip Morris показали в Сенаті США як доказ російських атак на американський бізнес

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Під час розгляду в Сенаті США законопроєкту сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії сенаторка Джин Шахін навела як приклад російських атак на американський бізнес в Україні удар по харківській фабриці Philip Morris.

У своєму виступі Шахін наголосила, що Росія вже тривалий час цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, намагаючись зламати волю українців, а також завдає ударів по американських компаніях, які працюють в Україні.

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Під час промови сенаторка продемонструвала фотографію з харківської фабрики Philip Morris, що постраждала внаслідок російської атаки, та зазначила:

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«Це рятувальник на фабриці Philip Morris у Харкові. Вони атакували Coca-Cola, Cargil, Mondeliz та інші американські компанії, які стали об’єктами цілеспрямованих ударів».

Шахін також повідомила, що під час зустрічей із представниками американського бізнесу, який працює в Україні, вони висловлювали переконання, що російські удари по їхніх підприємствах були навмисними.

За словами сенаторки, економічний тиск є єдиною мовою, яку розуміє Кремль, тому Конгрес має підтримати законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану.

«Президент Зеленський підтримує цей законопроєкт. Усе, що скорочує доходи Росії, зменшує її здатність продовжувати війну проти України», — наголосила Джин Шахін, закликавши колег підтримати документ двопартійним голосуванням.

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Під час виступу на екрані було продемонстровано фотографію харківської фабрики Philip Morris, зроблену після російського удару по підприємству. Сенаторка використала цей приклад як ілюстрацію того, що російська агресія спрямована не лише проти української цивільної інфраструктури, а й проти міжнародного бізнесу, який продовжує працювати в Україні.

Як повідомлялося, 29 липня Сенат США підтримав на процедурному голосуванні законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії.

Philip Morris є одним з найбільших американських інвесторів в Україні. Компанія з 1994 року інвестувала понад $750 млн в економіку України.

У першому півріччі 2026 року компанія сплатила 31,7 млрд грн податків та є найбільшим платником податків в Україні.

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Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року — від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У 2024 році Філіп Морріс в Україні відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск $30 мільйонів. Для роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.

У ніч на 8 липня 2026 року внаслідок російської атаки в Києві було повністю знищено склад готової продукції «Філіп Морріс Україна». Це четвертий удар по об’єктах компанії від початку повномасштабного вторгнення.

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