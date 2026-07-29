Вчителька замість репетиторства роками займалась сексом із дитиною

Вчительку звинуватили у насильстві / © Pixabay

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У Великій Британії 65-річній вчительці загрожує позбавлення волі після того, як один із її учнів звинуватив жінку у сексуальному насильстві.

Про це пише видання mirror.co.uk.

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Вчительку можуть засудити за насильство, яке сталось у 90-х роках

У Королівському суді Сент-Олбанса триває розгляд справи про те, як 65-річна Дебора Франклін піддавала учня «повторним сексуальним діям». Потерпілий заявив, що Франклін, яка на той час була одружена, під час одного з інцидентів прив’язала його до свого ліжка та зав’язала йому очі. Ці події відбувалися у 1990-х роках, коли йому було від 9 до 12 років.

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Потерпілий, якому зараз за 40, також зазначив, що під час іншого сексуального акту Франклін вигукувала ім’я свого чоловіка. Прокурори повідомили під час судового розгляду в Королівському суді Сент-Олбанса, що на момент скоєння злочинів вона працювала приватним репетитором хлопчика.

У середу присяжні визнали її винною за вісьмома пунктами звинувачення у грубій непристойності щодо хлопчика. Франклін із Радлетта, графство Хартфордшир, заперечувала всі звинувачення, стверджуючи, що не пам’ятає, як давала хлопчикові приватні уроки. Під час оголошення вироку вона сиділа на лаві підсудних без жодних емоцій.

Як раніше з’ясувалося під час судового розгляду, 65-річна Франклін, якій на момент скоєння злочинів було близько 30 років, роздягалася перед хлопчиком, цілувала його, змушувала його доторкатися до неї та вчиняла численні сексуальні дії.

Обвинувачена, яка викладала в підготовчій школі в графстві Хартфордшир, була взята під варту, а суддя Камран Чоудрі повідомив їй, що існує «висока ймовірність» її ув’язнення.

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Що розповів потерпілий про насильство у дитинстві

У суді було повідомлено, що Франклін регулярно бувала в будинку потерпілого, а його сестра розповіла присяжним про обвинувачену: «Вона була веселою, харизматичною. Я вважала її крутою».

Хлопчик вважав її «молодою» та «енергійною», яка «поводилася як друг» і розмовляла про наркотики, сигарети та секс, як було повідомлено в суді.

За словами прокурора Гевіна Поттінгера, сім’я «довіряла» Франклін перебувати в кімнаті хлопчика під час занять з репетиторства. Але Франклін була жінкою, «у якої просто не було меж», додав Поттінгер.

У суді прозвучало, що сестра позивача одного разу побачила підсудну під ковдрою на ліжку свого брата. Позивач заявив, що один із сексуальних контактів відбувся у гаражі його будинку, коли Франклін роздяглася і запитала: «Хочеш мене помацати?»

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Іншого разу, у власному будинку, Франклін прив’язала його до свого ліжка, зав’язала йому очі та лоскотала його, розповів позивач. Позивач зазначив, що під час іншого статевого акту Франклін вигукнула ім’я свого чоловіка.

Позивач сказав, що Франклін називала себе його «дівчиною», але радила йому бути обережним, щоб про це не дізналися інші. Він заявив, що «не пам’ятає, щоб під час занять з репетиторства взагалі виконувалася якась робота».

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