На Франківщині чоловік викрав у своєї колишньої вчительки майже 1,5 млн грн

Поліція розкрила злочин

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В Івано-Франківській області правоохоронці затримали 34-річного мешканця Бурштина, який обікрав будинок жителів села Братишів Тлумацької громади. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Підозрюваний приїхав до села та побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу та проник до будинку.

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«У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження, та викрав 26,5 тисяч доларів, 1 750 євро, 32 тисячі грн, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 млн грн», — розповіли у поліції.

Перед тим як піти, крадій намагався приховати сліди злочину. Повернувшись додому, господарі не одразу зрозуміли, що стали жертвами крадіжки. Однак невдовзі жінка помітила зникнення грошей та золотих виробів і звернулася до поліції.

Зловмисника затримали, у його помешканні вилучили частину викрадених грошей і золота. Прикарпатцю інкримінують ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, у Києві 17-річний хлопець та спільники полювали на жертв через застосунки для знайомств.

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