Посеред дня РФ атакує великі обласні центри: лунають вибухи

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Удень 18 липня у Харкові та Сумах сталися потужні вибухи. Військові попереджали про загрозу дронів для обласних центрів.

Що відомо про вибухи та денну атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вибухи в Харкові

Близько 12:40 у Харкові і територіальній громаді почали лунати сирени. Повітряні сили повідомили про повітряну ціль на Харківщину. Після 13:00 у місті сталися вибухи.

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«У Харкові пролунав вибух», — повідомило «Суспільне».

Вибухи в Сумах

У Сумському районі ще о 09:03 оголосили повітряну тривогу. Близько 12:30 військові попереджали про групи дронів у напрямку Сум. Зокрема, монітори попереджали про «Молнії» над містом.

«У Сумах було чути вибух», — повідомило «Суспільне» о 13:06.

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