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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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19
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«Шахеди» стали літати вкрай низько: радник Зеленського попередив про небезпеку

Новопризначений радник президента пояснив зміни у поведінці ворожих БПЛА.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Ручне керування та критично низька висота: Флеш описав нові підходи РФ до запуску "Шахедів"

Ручне керування та критично низька висота: Флеш описав нові підходи РФ до запуску "Шахедів" / © Associated Press

Російські війська змінюють стратегію застосування дронів-камікадзе. Замість масованих ударів «роями» почастішали поодинокі удари «Шахедами» на критично низькій висоті та ручному керуванні.

Про це розповів військовий фахівець з систем РЕБ і зв’язку, колишній радник міністра оборони і від вчорашнього дня — радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«„Шахеди“ дедалі частіше відходять від тактики масових атак до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування», — повідомив він.

Флеш показав відео, на якому видно, що «Шахед» для атаки цілі опустився до рівня 22 метрів. Експерт пояснив, що таким чином ворог хотів вивести дрон з-під зору наших РЛС та перехоплювачів.

«Але наші хлопці впоралися. Усі кроки ворога вимагають швидкої адаптації наших контрзаходів», — підсумував Сергій «Флеш».

© Сергій Флеш

Нагадаємо, після того, як Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони, Сергій Флеш також публічно оголосив про припинення своєї роботи у відомстві на посаді його радника.

Проте вчора президент Зеленський призначив «Флеша» своїм радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
19
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