Не записуйтеся до перукаря, доки не побачите ці дати: місячний календар стрижок на серпень 2026 року

Місячний календар стрижок на серпень 2026 року / © pexels.com

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Якщо ви хочете освіжити зачіску, підрівняти кінчики чи кардинально змінити колір волосся, варто заздалегідь обрати сприятливий день. Розповідаємо, коли у серпні 2026 року краще записуватися до перукаря, а яких дат бажано уникати.

Як фази Місяця впливають на волосся

Згідно з популярними астрологічними уявленнями:

Зростальний Місяць — найкращий період для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся швидше відростало. Спадний Місяць — підходить тим, хто бажає довше зберегти форму зачіски або зробити коротку стрижку. Повня — часто вважається вдалим часом для доглядових процедур, масок та відновлення волосся. Молодик — період, коли багато прихильників місячного календаря рекомендують утриматися від кардинальних змін зовнішності.

Звичайно, на стан волосся найбільше впливають правильний догляд, харчування та професіоналізм майстра, однак чимало людей також враховують місячний цикл.

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Найкращі дні для стрижки у серпні 2026 року

Найсприятливішими днями для оновлення зачіски вважаються ті, коли Місяць перебуває у сприятливій фазі. Найкращими днями в серпні 2026 року це буде: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 число.

Якщо ваша мета — швидке відростання волосся, обирайте дати на зростальному Місяці.

Також сприятливими датами вважаються: 5, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 31 серпня.

Нейтральні дні для стрижки і фарбування в серпні: 1, 2, 3, 4, 8, 9 число.

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У які дні краще відкласти похід до перукаря

Деякі дні серпня традиційно вважаються менш сприятливими для стрижки та фарбування. У цей період прихильники місячного календаря радять:

не експериментувати із зачіскою;

не робити хімічну завивку;

не освітлювати волосся;

не проводити складні салонні процедури.

Якщо зміни не є терміновими, краще не записуватися на 13, 27 і 28 серпня.

Місячний календар стрижок на серпень 2026 року може стати корисним орієнтиром для тих, хто планує оновити зачіску або змінити колір волосся. Проте пам’ятайте: красиве й здорове волосся залежить насамперед від якісного догляду, збалансованого харчування та професійного майстра. Якщо ж ви любите планувати важливі зміни відповідно до фаз Місяця, серпень подарує чимало вдалих можливостей для перевтілення.

FAQ

Коли найкраще стригти волосся у серпні 2026 року?

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Найкращим часом для стрижки традиційно вважають період зростального Місяця. В серпні 2026 року це: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25.

Які дні несприятливі для стрижки в серпні 2026 року?

Для стрижки і фарбування не рекомендується обирати 13, 27 і 28 серпня 2026 року.

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