Не записывайтесь к парикмахеру, пока не увидите эти даты: лунный календарь стрижек на август 2026 года

Лунный календарь стрижек на август 2026 года / © pexels.com

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Если вы хотите освежить прическу, подровнять кончики или кардинально изменить цвет волос, следует заранее выбрать подходящий день. Рассказываем, когда в августе 2026 лучше записываться к парикмахеру, а каких дат желательно избегать.

Как фазы Луны влияют на волосы

Согласно популярным астрологическим представлениям:

Растущая Луна — лучший период для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы быстрее отрастали. Нисходящая Луна — подходит тем, кто желает дольше сохранить форму прически или сделать короткую стрижку. Полнолуние — часто считается удачным временем для уходных процедур, масок и восстановления волос. Молодая Луна — период, когда многие поклонники лунного календаря рекомендуют воздержаться от кардинальных изменений внешности.

Конечно, на состояние волос наиболее влияют правильный уход, питание и профессионализм мастера, однако многие также учитывают месячный цикл.

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Лучшие дни для стрижки в августе 2026 года

Самыми благоприятными днями для обновления прически считаются те, когда Луна находится в подходящей фазе. Лучшими днями в августе 2026 года это будет: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 число.

Если ваша цель — быстрое отрастание волос, выбирайте даты на растущую Луну.

Также благоприятными датами числятся: 5, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 31 августа.

Нейтральные дни для стрижки и покраски в августе: 1, 2, 3, 4, 8, 9 число.

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В какие дни лучше отложить поход к парикмахеру

Некоторые дни августа традиционно считаются менее благоприятными для стрижки и покраски. В этот период поклонники лунного календаря советуют:

не экспериментировать с прической;

не производить химическую завивку;

не осветлять волосы;

не проводить сложные салонные процедуры.

Если изменения не срочны, лучше не записываться на 13, 27 и 28 августа.

Лунный календарь стрижек на август 2026 может стать полезным ориентиром для тех, кто планирует обновить прическу или изменить цвет волос. Однако помните: красивые и здоровые волосы зависят прежде всего от качественного ухода, сбалансированного питания и профессионального мастера. Если же вы любите планировать важные изменения в соответствии с фазами Луны, август подарит немало удачных возможностей для превращения.

FAQ

Когда лучше стричь волосы в августе 2026 года?

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Лучшим временем для стрижки традиционно считают период растущей Луны. В августе 2026 года это: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25.

Какие дни неблагоприятны для стрижки в августе 2026?

Для стрижки и покраски не рекомендуется выбирать 13, 27 и 28 августа 2026 года.

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