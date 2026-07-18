Лунный гороскоп на 20-26 июля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 20 по 26 июля.

Понедельник 20 июля

Мощная энергия, прилив которой мы почувствуем в этот день, может создать ощущение всемогущества и вседозволенности. Чтобы впоследствии не пожалеть о совершенных — не самых благородных поступках, необходимо сосредоточиться только на добрых помыслах и действиях. Лучшее занятие этого времени — благотворительность, которое не только сделает мир лучше, но и вернется позитивным бумерангом к тому, от кого будет исходить.

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Вторник 21 июля

День благоприятен для любых действий, которое преображают и облагораживают окружающее пространство. Браться можно только за те проекты, которые направлены на созидание, от любого разрушения, даже если нужно расчистить «площадку» для чего-то нового, сегодня лучше отказаться. Также в этот день необходимо обратить внимание на сны — они, скорее всего, окажутся пророческими.

Среда 22 июля

Один из самых опасных дней лунного календаря, когда силы зла упорно испытывают человека на прочность. Как правило, в такое время мы страдаем от сомнений, легко заблуждаемся и верим в обман, что делает нас легкой добычей для мошенников. Тем не менее, проявляя известную долю осторожности, вполне можно уберечь себя и близких людей от опасности. Главное, не доверять тем, кто обещает быструю выгоду от несложного проекта, и верить в себя и свои силы, несмотря ни на что.

Четверг 23 июля

К поступкам, совершенным в этот день, необходимо относиться с максимальным вниманием — они будут иметь важные последствия. При этом, не имеет значения вектор действия — он может быть не только отрицательным, но и положительным, но при это привести к разного рода проблемам, поэтому ничего нельзя пускать на самотек — все необходимо контролировать.

Пятница 24 июля

Мощная энергетика нынешнего дня сделает реальностью любые мечты, разумеется, если приложить усилия к их воплощению в жизнь. Поставив перед собой цель, необходимо идти к ней, несмотря ни на какие преграды, только в таком случае можно будет достичь желаемого результата. Нежелательно отвлекаться на решение второстепенных — прежде всего, бытовых — вопросов. Можно отправляться в поездки — как делового, так и личного свойства, они окажутся удачными.

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Суббота 25 июля

День, когда обязательно нужно делать добро: помогать, дарить подарки, даже если речь идет о копеечных сувенирах и говорить комплименты. А вот со своими проблемами лучше ни к кому не обращаться — ответить на важные для себя вопросы может только сам человек, особенно если не станет обманывать себя. Общение с окружающими — особенно неприятными нам людьми — может вызвать приступ раздражительности, поэтому от него лучше отказаться.

Воскресенье 26 июля

День, когда прошлое вторгается в нашу жизнь не просто так: его цель — заставить нас исправить сделанные ошибки. Скорее всего, они будут касаться личной жизни — отношений с родными и любимыми людьми, но и профессиональную деятельность исключать нельзя. Чем бы мы ни начали заниматься в это время, останавливаться — и тем более прерывать работу — не следует, тогда, скорее всего, ее уже не удастся закончить, и оно будет волновать нас своей незаконченностью.

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