Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 июля

Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 20 по 26 июля?

Овен

Нежелательно тратить деньги на то, без чего вполне можно обойтись: впоследствии такая расточительность не вызовет у представителей знака ничего, кроме сожалений, так что не стоит самим себе обеспечивать негатив.

Реклама

Телец

Не стоит скупиться, определяясь с тем, какой тур выбрать для нынешнего отпуска, даже если он не станет, продолжительным: как известно, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает, а в результате и прекрасно зарабатывает.

Близнецы

Не стоит переживать по поводу того, что очередной грант на профессиональную деятельность на этот раз прошел мимо представителей знака: скорее всего, звезды готовят гораздо более масштабное предложение.

Рак

Каким бы сильным ни было желание сменить нынешнюю — стабильную, но не очень хорошо оплачиваемую — работу на новую, более выгодную, торопиться не следует: велика вероятность того, что потери превзойдут выгоду.

Лев

Не стоит отказываться от материальной помощи, которую могут предложить представителям знака не только близкие, но и малознакомые = но доброжелательно настроенные — люди: она придется как нельзя кстати.

Реклама

Дева

От работы над новым проектом в это время лучше отказаться — сейчас обстоятельства для этого не будут благоприятными, поэтому — в том числе, и из финансовых соображений — лучше перенести ее на некоторое время.

Весы

Финансовое поощрение от начальства, которое вполне заслужили представители знака, не стоит тратить на мелкие и незначительные покупки — лучше приберечь их для серьезного приобретения, о котором давно мечтали.

Скорпион

Получить новую — более престижную и высокооплачиваемую — должность удастся преимущественно представителям знака, обладающим уникальной компетенцией в вопросе. который предстоит решать.

Стрелец

Полученные в это время деньги нужно потратить на работу над собственным имиджем: поскольку в ближайшее время представителей знака ждет смена работы, это станет не простой тратой средств, а выгодной инвестицией.

Реклама

Козерог

Умение экономить, свойственное представителям знака, похвально, но сейчас нужно вспомнить, что скупой платит дважды: не стоит жадничать, особенно, если речь идет о вещах, которые должны служить долго.

Водолей

Финансовый риск уместен только в том случае, если все его последствия будут грамотно и досконально просчитаны, в противном случае желаемой цели — прибыли — получить не удастся, а вот потери возможны вполне.

Рыбы

Пришла пора задуматься о ремонте в собственном доме, который у многих назрел уже давно: если заняться им в это время, удастся привести жилье в идеальное состояние и при этом очень неплохо сэкономить на материалах.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров