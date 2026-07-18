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Яна Глущенко пожаловалась, что с 8-летним сыном заболела в отпуске за границей: "Не все у нас хорошо"
Артистка пожаловалась на состояние и раскрыла, что их беспокоит.
Украинская актриса Яна Глущенко пожаловалась, что вместе с 8-летним сыном Тамерланом подхватила болезнь.
Артистка с семьей сейчас находится в Болгарии. Там они наслаждаются отдыхом возле Черного моря. Однако отпуск проходит не совсем так, как этого хотелось бы Яне Глущенко. Актриса говорит, что сначала 8-летний Тамерлан начал чувствовать себя плохо. Знаменитость предполагает, что сын подхватил ротавирус.
«Не все у нас так хорошо. У Тамика ротавирус (скорее всего). Каждая мама знает, что это такое. Все делаю, чтобы ребенок поскорее поправился», — поделилась артистка.
На следующий день Яна Глущенко призналась, что симптомы ротавируса появились у нее. Знаменитость показала кадры, где она предстает с измученным видом, и пожаловалась, что чувствует себя настолько плохо, что не может даже с постели встать.
«Ну вот, и меня ротавирус догнал. Просто не могу подняться с кровати», — поделилась артистка.
Напомним, недавно Яна Глущенко заговорила о пластических операциях. Артистка честно призналась, что хочет изменить в своем вневшнем виде.