Яна Глущенко пожаловалась, что с 8-летним сыном заболела в отпуске за границей: "Не все у нас хорошо"

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Украинская актриса Яна Глущенко пожаловалась, что вместе с 8-летним сыном Тамерланом подхватила болезнь.

Артистка с семьей сейчас находится в Болгарии. Там они наслаждаются отдыхом возле Черного моря. Однако отпуск проходит не совсем так, как этого хотелось бы Яне Глущенко. Актриса говорит, что сначала 8-летний Тамерлан начал чувствовать себя плохо. Знаменитость предполагает, что сын подхватил ротавирус.

«Не все у нас так хорошо. У Тамика ротавирус (скорее всего). Каждая мама знает, что это такое. Все делаю, чтобы ребенок поскорее поправился», — поделилась артистка.

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Сын Яны Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

На следующий день Яна Глущенко призналась, что симптомы ротавируса появились у нее. Знаменитость показала кадры, где она предстает с измученным видом, и пожаловалась, что чувствует себя настолько плохо, что не может даже с постели встать.

«Ну вот, и меня ротавирус догнал. Просто не могу подняться с кровати», — поделилась артистка.

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Напомним, недавно Яна Глущенко заговорила о пластических операциях. Артистка честно призналась, что хочет изменить в своем вневшнем виде.

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