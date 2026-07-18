Вражеский дрон попал в пассажирский поезд в Запорожской области

Поврежденный пассажирский поезд / © Укрзализныця

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В результате очередной вражеской атаки беспилотников в Запорожской области получил повреждения пассажирский поезд. Прошло без жертв благодаря оперативной эвакуации.

Об этом сообщает прессслужба «Укрзалізниці».

Как отметили в компании, трагедии удалось избежать благодаря четким действиям мониторинговой группы УЗ. Получив оперативное предупреждение, железнодорожники своевременно эвакуировали всех пассажиров, а также локомотивную и поездную бригады.

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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Пока люди находятся в безопасном укрытии. Их доставят в Запорожье специальными автобусами, оперативно организованными Запорожской областной военной администрацией (ОВА).

«Безопасность пассажиров и работников железной дороги остается нашим безусловным приоритетом», — подчеркнули в «Укрзализныце».

Как будут курсировать поезда дальше?

Движение железнодорожного транспорта в регионе не останавливают, однако вносятся коррективы. Поезда будут курсировать по диспетчерскому расписанию под усиленным контролем мониторинговых групп.

Пассажиров, планирующих рейсы из или в Запорожье, просят внимательно следить за ситуацией и проверять персонализированные уведомления о возможных задержках или изменениях маршрутов в официальном приложении «Укрзализныци».

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Отметим, РФ охотится за поездами: в «Укрзалізниці» объяснили, как действовать пассажирам во время обстрелов.

Напомним, Россия нанесла более 1000 ударов подряд по Запорожской области: есть погибший и много раненых.

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