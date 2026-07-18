В Черновцах на лестнице возле филармонии обнаружили надгробные плиты с изображениями умерших

Лестница возле филармонии в Черновцах. Фото: Яна Брус

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В Черновцах разгорелся скандал после того, как на лестнице площади перед филармонией заметили гранитные плиты с изображениями умерших, похожие на элементы надгробий. После появления фотографий в соцсетях городской совет начал проверку.

Об этой ситуации одной из первых сообщила депутат Черновицкого городского совета Яна Брус. Она заявила, что лестницу отремонтировали, использовав гранит с кладбища, а стоимость работ, по её словам, составила около 190 тысяч гривен.

«Но как??? Как можно было додуматься в своих махинациях до того, чтобы использовать гранит с кладбища??? Насколько нужно быть жадным, чтобы вместо нового гранита использовать тот, что уже был на кладбище, да ещё и где? На площади Филармонии?», — отметила Брус.

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В Департаменте инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета сообщили, что после публикации фотографий сотрудники выехали на место.

«Вчера в сети появились фотографии лестницы на площади перед филармонией, на которых видны фрагменты, похожие на элементы надгробных плит. Сразу после появления этой информации сотрудники городского совета выехали на место. Факты, зафиксированные на фотографиях, подтвердились, что вызвало много вопросов и беспокойства. Именно поэтому сейчас наша главная задача — тщательно выяснить все обстоятельства», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что лестница перед филармонией была построена примерно 20 лет назад. С тех пор капитальной замены плит не проводилось — выполнялись лишь ремонтные работы. В этом году, как отметили в департаменте, плитку также не заменяли, а лишь перекладывали.

«Остается открытым вопрос: возможно ли, что надгробные плиты были установлены лицевой стороной внутрь ещё во время строительства лестницы?», — добавили в Департаменте инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета.

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Сообщается, что также будут проверены документация и другие обстоятельства, которые помогут установить происхождение материалов и подрядчиков.

«Для нас принципиально важно не оставить ни одного вопроса без ответа. Мы тщательно проверим все обстоятельства этой ситуации и открыто сообщим общественности о результатах. Если проверка выявит нарушения или лиц, ответственных за них, это повлечет за собой соответствующие последствия», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Ивано-Франковской области правоохранители задержали 34-летнего жителя Бурштина, который ограбил дом жителей села Братишев Тлумацкой общины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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