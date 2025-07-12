Черновцы находились под атакой / © Getty Images

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В Черновцах из-за ударов РФ погибли два человека, еще 4 — получили тяжелые ранения, 10 — легкие телесные повреждения. Повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Запаранюк.

«На рассвете россияне атаковали нашу область четырьмя БпЛА типа „Шахед“ и одной ракетой. К сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина», — отметил он.

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Кроме того, еще четверо человек тяжело ранены. За их жизнь борются наши врачи. Одна женщина — в очень тяжелом состоянии.

«10 человек получили легкие телесные повреждения. Им предоставлена медицинская помощь на месте», — добавил он.

В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

«Имеем последствия и на территории Сторожинецкой громады. В результате поражения вражеского БпЛА повреждены жилой дом и автомобиль. Там обошлось без жертв и раненых. На местах работают все профильные службы», — уточнил глава ОВА.

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Напомним, этой ночью «Шахеды» долетели до западных областей Украины, в частности, в Луцке и Черновцах гремели взрывы.

Российские войска нанесли ракетный и дроновый удар по Львову.

Неспокойно было и в Кировоградской области.