Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 12 июля

В Украине будет жарко / © Associated Press

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Сегодня, 12 июля, в Украине ожидается жаркая погода, а в некоторых регионах дожди.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

По данным синоптиков, на Левобережье, днем и в западных областях атмосферные фронты обусловят местами кратковременный дождь с грозой. На остальной территории будет формироваться поле повышенного давления, что повлечет за собой погоду без осадков.

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Ветер слабый, переменных направлений.

Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью +12…+17°С, днем +22…+27°С; в юго-восточной части ночью +21…+26°С, днем сильная жара +35…+38°С. На остальной территории ночью +15…+20°С, в дневные часы +28…+33°С.

На Киевщине и столице переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем +22…+27°С; В Киеве ночью +14…+16°С, днем +25…+27°С.

Ранее сообщалось, что 12-23 июля в Украине ожидаются температурные контрасты и грозовые ливни, а местами воздух прогреется до +40°.

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