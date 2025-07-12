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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
279
Время на прочтение
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 12 июля

В западных областях Украины ожидается жара до +35. На остальной территории возможны дожди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине будет жарко

В Украине будет жарко / © Associated Press

Сегодня, 12 июля, в Украине ожидается жаркая погода, а в некоторых регионах дожди.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

По данным синоптиков, на Левобережье, днем и в западных областях атмосферные фронты обусловят местами кратковременный дождь с грозой. На остальной территории будет формироваться поле повышенного давления, что повлечет за собой погоду без осадков.

Ветер слабый, переменных направлений.

Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью +12…+17°С, днем +22…+27°С; в юго-восточной части ночью +21…+26°С, днем сильная жара +35…+38°С. На остальной территории ночью +15…+20°С, в дневные часы +28…+33°С.

На Киевщине и столице переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем +22…+27°С; В Киеве ночью +14…+16°С, днем +25…+27°С.

Ранее сообщалось, что 12-23 июля в Украине ожидаются температурные контрасты и грозовые ливни, а местами воздух прогреется до +40°.

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Дата публикации
Количество просмотров
279
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