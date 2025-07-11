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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
288
Время на прочтение
1 мин

Прогноз на субботу, 12 июля: погода в Украине резко изменится

Синоптики предупредили о резком контрасте температур 12 июля в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Теплая погода снова вернется

Теплая погода снова вернется / © Pixabay

В субботу, 12 июля, похолодание начнет отступать с западных и северных областей Украины.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +14+12 градусов, дневная +23+25 градусов.

В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, без осадков. Ночная температура воздуха +16+14 градусов, дневная +23+26 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18+15 градусов, дневная +28+30 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +20+18 градусов, дневная +28+31 градус.

В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами без осадков.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни украинцев ожидает существенное ослабление жары — в некоторых регионах температура снизится почти на 15 градусов.

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Дата публикации
Количество просмотров
288
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