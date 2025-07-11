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- Украина
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Прогноз на субботу, 12 июля: погода в Украине резко изменится
Синоптики предупредили о резком контрасте температур 12 июля в Украине.
В субботу, 12 июля, похолодание начнет отступать с западных и северных областей Украины.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +14+12 градусов, дневная +23+25 градусов.
В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, без осадков. Ночная температура воздуха +16+14 градусов, дневная +23+26 градусов.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18+15 градусов, дневная +28+30 градусов.
В южных областях переменная облачность, без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +20+18 градусов, дневная +28+31 градус.
В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами без осадков.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни украинцев ожидает существенное ослабление жары — в некоторых регионах температура снизится почти на 15 градусов.