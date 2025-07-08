- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5343
- Время на прочтение
- 1 мин
На Украину идет непогода: где будут грозы, град и сильный ветер
Объявлен I уровень опасности.
Во вторник, 8 июля, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"8 июля в западных областях грозы. Днем град и шквалы 15-20 м/с. В Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди", - говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Как сообщалось, на этой неделе в Украине резко изменится погода. До южных, восточных, центральных областей и севера достанется жара, которая на прошлой неделе атаковала Европу. Температурных рекордов, правда, ждать не стоит. Впрочем, в большинстве областей столбики термометров будут показывать 30+.