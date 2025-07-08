На Украину идет непогода: где будут грозы, град и сильный ветер

Погода. / © pixabay.com

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Во вторник, 8 июля, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"8 июля в западных областях грозы. Днем град и шквалы 15-20 м/с. В Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди", - говорится в сообщении.

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Объявлен I уровень опасности, желтый.

Сегодня в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. / © Укргидрометцентр

Как сообщалось, на этой неделе в Украине резко изменится погода. До южных, восточных, центральных областей и севера достанется жара, которая на прошлой неделе атаковала Европу. Температурных рекордов, правда, ждать не стоит. Впрочем, в большинстве областей столбики термометров будут показывать 30+.

Дата публикации 13:11, 30.06.25 Количество просмотров 185 Жара +40 из Европы движется к Украине! Синоптики поразили прогнозом!