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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5343
Время на прочтение
1 мин

На Украину идет непогода: где будут грозы, град и сильный ветер

Объявлен I уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Погода.

Погода. / © pixabay.com

Во вторник, 8 июля, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"8 июля в западных областях грозы. Днем град и шквалы 15-20 м/с. В Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди", - говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Сегодня в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. / © Укргидрометцентр

Сегодня в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. / © Укргидрометцентр

Как сообщалось, на этой неделе в Украине резко изменится погода. До южных, восточных, центральных областей и севера достанется жара, которая на прошлой неделе атаковала Европу. Температурных рекордов, правда, ждать не стоит. Впрочем, в большинстве областей столбики термометров будут показывать 30+.

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Дата публикации
Количество просмотров
5343
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