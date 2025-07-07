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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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188
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В Украине резко изменится погода: где будет жара, а где похолодание

В Украине ожидается смена погоды: в части страны будет жара, а в другой - непогода.

Погода в Украине

Погода в Украине / © ТСН

Погода в Украине на этой неделе будет с сюрпризами. В части страны ожидается сильная жара, а в другой — грозы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

До южных, восточных, центральных областей и севера доберется жара, которая на прошлой неделе атаковала Европу. Температурных рекордов, правда, ожидать не стоит. Впрочем, в большинстве областей столбики термометров будут показывать 30+.

А вот на востоке и юге могут доходить до 36 градусов. Совсем другая ситуация на западе Украины. Там на этой неделе следует ожидать осадков, будет несколько прохладнее.

И к середине недели температура может еще снизиться. Все это будет сопровождаться дождями и даже грозами. Это похолодание, вероятно, частично затронет и центральные и северные области. Впрочем, несмотря на капризы природы, говорят в гидрометцентре, погода все же будет летней.

Напомним, украинцев ждет неожиданное изменение погоды

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 14:00 новости 7 июля. Удары РФ по ТЦК! Воздушный коллапс в России! Годовщина обстрела Киева!

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Дата публикации
Количество просмотров
188
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