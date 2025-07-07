В Україні різко зміниться погода: де буде спека, а де похолодання

Погода в Україні / © ТСН

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Погода в Україні цього тижня буде із сюрпризами. У частині країни очікується сильна спека, а в іншій — грози.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

До південних, східних, центральних областей та півночі дістанеться спека, яка минулого тижня атакувала Європу. Температурних рекордів, щоправда, очікувати не варто. Втім у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть 30+.

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А от на сході та півдні можуть доходити до 36 градусів. Зовсім інша ситуація на заході України. Там цього тижня слід очікувати опадів, буде дещо прохолодніше.

І до середини тижня температура може ще знизитися. Все це супроводжуватиметься дощами і навіть грозами. Це похолодання, ймовірно, частково зачепить і центральні та північні області. Утім попри примхи природи, кажуть у гідрометцентрі, погода все ж буде літньою.

Нагадаємо, на українців чекає несподівана зміна погоди.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 новини 7 липня. Удари РФ по ТЦК! Повітряний колапс у Росії! Річниця обстрілу Києва!

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