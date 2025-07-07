ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

В Україні різко зміниться погода: де буде спека, а де похолодання

В Україні очікується зміна погоди: у частині країни буде спека, а в іншій — негода.

Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Погода в Україні цього тижня буде із сюрпризами. У частині країни очікується сильна спека, а в іншій — грози.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

До південних, східних, центральних областей та півночі дістанеться спека, яка минулого тижня атакувала Європу. Температурних рекордів, щоправда, очікувати не варто. Втім у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть 30+.

А от на сході та півдні можуть доходити до 36 градусів. Зовсім інша ситуація на заході України. Там цього тижня слід очікувати опадів, буде дещо прохолодніше.

І до середини тижня температура може ще знизитися. Все це супроводжуватиметься дощами і навіть грозами. Це похолодання, ймовірно, частково зачепить і центральні та північні області. Утім попри примхи природи, кажуть у гідрометцентрі, погода все ж буде літньою.

Нагадаємо, на українців чекає несподівана зміна погоди.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 новини 7 липня. Удари РФ по ТЦК! Повітряний колапс у Росії! Річниця обстрілу Києва!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie