Як поливати помідори у спеку та чим підживити, щоб врятувати врожай

Як поливати та підживлювати помідори

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Липень — місяць достигання томатів, що водночас є справжнім випробуванням для цих рослин через інтенсивну спеку. Щоб зберегти листя та плоди від сонячних опіків, не допустити розтріскування та гниття помідорів, а також забезпечити їхнє повноцінне плодоношення, фахівці пропонують особливий підхід до поливу та підживлення.

Затінення: перший крок до захисту

Прямі сонячні промені у спеку можуть завдати непоправної шкоди томатам — листя і плоди починають «горіти», особливо це помітно на круглих помідорах, які стають волокнистими і непридатними для споживання. Притінення є обов’язковим заходом для збереження врожаю помідорів. Без належного притінення, стверджують досвідчені городники, можна втратити значну частину врожаю.

Для створення затінку ідеально підходить агроволокно або затінювальна сітка. Також можна використовувати будь-які інші матеріали, які добре пропускають повітря, але приглушують інтенсивне сонячне випромінювання.

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Як правильно поливати помідори, щоб не втратити врожай

У липні багато городників, побоюючись спеки, починають поливати помідори щодня, але це є великою помилкою. Занадто частий полив шкідливий. Як наголошують фахівці, грунт між поливами має встигати просихати.

Чи потрібно щодня поливати помідори у спеку

Після тривалого періоду посухи, коли ґрунт знову отримує велику кількість води, помідори починають стрімко вбирати вологу. Їхня шкірка просто не встигає адаптуватися до такого швидкого надходження води, що призводить до розтріскування плодів.

Крім того, надмірне зволоження робить помідори водянистими, вони втрачають свою природну солодкість і загалом знижується їхня якість.

Коли ж перезволожений ґрунт поєднується з високою температурою, створюються ідеальні умови для активного розвитку грибкових інфекцій, таких як фітофтороз. Цей небезпечний грибок, активізований вологою на листі та плодах, може знищити увесь урожай лише за кілька днів

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Як правильно поливати помідори в липні

При нормальній температурі помідорам достатньо 1-2 літри води на кущ 1-2 рази на тиждень. Однак за високих температур, коли стовпчик термометра сягає 38-40°C, потреби зростають, але поливати потрібно не частіше одного разу на 2-3 дні. За надзвичайної спеки допустимий щоденний полив або через день.

Визначити необхідність поливу просто: перевірте ґрунт на глибині 2,5 см. Якщо він сухий, час поливати. Під кожен кущ слід вливати 2-3 літри води. Краще поливати повільно, щоб ґрунт встигав увібрати вологу. Слідкуйте за рослинами: якщо листя в’яне і стає м’яким, це ознака нестачі вологи, і такого стану слід уникати.

Поливайте дуже акуратно, щоб вода не потрапляла на листя та стебла, адже це може спровокувати грибкові хвороби. Оптимальний час для поливу — вечір або ранкові години (6-7 ранку). Поливати вдень у спеку не має сенсу, оскільки вода миттєво випаровується.

Використовуйте теплу воду, температура якої лише на кілька градусів нижча за температуру повітря. Холодна вода може призвести до опадання квіток і зав’язей. Для цього водопровідну воду заздалегідь наберіть у ємності, щоб вона відстоялася і нагрілася до потрібної температури. Дощова або джерельна вода також чудово підходить, але її також варто попередньо нагріти.

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Додаткові агротехнічні заходи для забезпечення томатів вологою

Регулярно видаляйте нижнє листя на кущах помідорів. Це покращує циркуляцію повітря та зменшує потребу рослини у воді.

Покрийте ґрунт соломою, скошеною травою або сіном. Це допоможе довше утримувати вологу та зменшує частоту поливів.

Квітучі томати страждають від спеки більше. За температури повітря 30°C і вище пилок може стерилізуватися. Тому рано вранці, поки спека не настала, пройдіться по грядці та обережно струсіть стебла або сітку, на якій закріплені томати, щоб допомогти запиленню.

Чим та як підживити помідори у спеку: кальцій, бор та органіка

У липневу спеку помідори потребують особливої підтримки, а саме — кальцію та бору. Ці елементи є ключовими для їхньої стійкості до високих температур і, що не менш важливо, для запобігання вершинній гнилі. Завдяки кальцію і бору, зав’язь формується краще, забезпечуючи майбутній урожай.

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Для їхнього внесення, на думку досвідчених городників, можна скористатися кальцієвою селітрою або ж звернути увагу на препарат Брексіл Кальцій, який часто вже містить бор. Якщо ви обрали Брексіл Кальцій, його можна ефективно поєднати з борною кислотою для посилення дії. Детальнішу інформацію про цей препарат шукайте на сайтах виробників агрохімікатів або у спеціалізованих магазинах.

Крім мінеральних підживлень, у липні не варто забувати й про органіку. Настій курячого посліду — чудовий варіант, що містить багато макро- та мікроелементів, хоча через високий вміст азоту його слід використовувати не частіше одного разу на місяць. Також дуже корисними будуть настої з кропиви або різнотрав’я. Їх можна змішувати з настоєм деревного попелу, який теж є цінним органічним добривом. Однак, зауважте, у дуже спекотні дні використання деревного попелу не рекомендується.

Листове підживлення прмідорів: швидка допомога у спеку

Коли настає спека, кореневій системі помідорів стає вкрай важко повноцінно працювати, що ускладнює засвоєння поживних речовин із ґрунту. У такі моменти обприскування по листу перетворюється на особливо ефективний спосіб як живити рослини, так і захищати їх від несприятливих умов. Поживні речовини, потрапляючи безпосередньо на листя, швидко поглинаються, забезпечуючи помідорам необхідну підтримку.

Чудовим рішенням для такого листового підживлення є розчин сироватки та марганцю. Ця суміш не лише захищає помідори від хвороб, а й забезпечує їх важливими мікроелементами. Щоб приготувати цей рятівний еліксир, візьміть одну частину сироватки та три частини води (наприклад, 1,5 літра сироватки на 4,5 літра води). До цієї суміші додайте 1 грам марганцівки на кожні 10 літрів готового розчину. Ретельно перемішайте і обприскайте листя та стебла помідорів.

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Сироватка у складі розчину забезпечує рослини поживними речовинами та допомагає їм протистояти грибковим захворюванням. Марганцівка, своєю чергою, є потужним антисептиком, що ефективно нейтралізує патогенні бактерії, які викликають хвороби рослин, і значно покращує засвоєння рослинами поживних речовин. Важливо пам’ятати, що під час сильної спеки категорично не можна використовувати йод у цьому розчині.