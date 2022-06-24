Чому жовтіє листя помідорів і що потрібно робити

Чому жовтіє листя помідорів і що потрібно робити

Всі без вийнятку городники зіштовхуються з проблемою, коли жовтіє листя помідорів. Таке трапляється з цілої низки причин. Чому та що робити - розповідає ТСН.ua.

Природні причини

Жовтіє листя помідорів часто з природніх причин. Наприклад, після того як розсаду пересадили з окремих горщиків у ґрунт. В цьому випадку жовтий колір з'являється лише в нижній частині рослини. Таке явище вважається цілком природнім, адже пересаджування - стрес для томатів. Цей збій тимчасовий. Тому не варто панікувати. Краще перечекайте кілька днів. Якщо за цей час пожовтіле листя не опаде, доведеться видалити його вручну.

Часто жовтіє листя помідорів через хвороби та шкідників

Деякі захворювання можуть викликати пожовтіння листі томатів. Наприклад, до них відносять мозаїку, фітофтороз, фузаріоз тощо. Зазвичай жовте листя є першим симптомом, а тому варто якнайшвидше застосувати фунгіциди.

Також жовтіж листя помідорів через шкідників, зокрема, попелиці, білокрилки, колорадського жука, тютюнового трипса. Проти них дієвими є інсектициди.

Дефіцит чи надлишок вологи в ґрунті

Коли томати стикаються з дефіцитом води, вони починають економити її, намагаються будь-що знизити випаровування вологи, а тому починають позбавлятися листя, яке спочатку жовтіє, а потім відпадає. Якщо в ґрунті мало води, листочки будуть скручуватися.

Якщо ж вологи забагато, це також негативно впливає на стан томатів. В цьому випадку рослина починає формувати надто велику вегетативну масу, утворюються нові листочки, які поглинають поживні речовини. Тому у верхньому шарі ґрунту виникає дефіцит мінералів, особливо азоту. З часом жовтіє листя помідорів. Якщо так сталося, що ви перелили свої томати, необхідно припинити поливання та внести в землю азот.

Надлишок або дефіцит сонячного проміння впливає на те, що жовтіє листя помідорів

Коли рослина висаджується на відкрите місце за розрідженої схеми висаджування, вона може страждати від яскравих променів сонця в той період, коли розсада ще не повністю зміцніла. А тому, в разі сильної спеки, обов'язково притіняйте томати протягом перших тижнів.

А ось якщо схема висаджування загущена, жовтіє листя помідорів зазвичай внизу або в середині куща. Такі рослини небезпечно пересаджувати, краще просто прорідити листя, видаляюче те, що затіняє інше.

Проблеми з кореневою системою

Досить часта проблема з томатами. Адже жовтіє листя помідорів на тих кущиках, які мають слабо розвинуту кореневу систему. Вона не може забезпечити наземній масі достатнього харчування і виникає голодування. В цьому випадку допомогти рослині можна за допомогою використання стимуляторів ростової активності. Також відновити баланс допомагає позакореневе підживлення.

Дефіцит чи надлишок елементів живлення

Це найголовніша причина, чому жовтіє листя помідорів. Але перед тим, як діяти, необхідно зрозуміти, якого саме елементу живлення надто багато або недостатньо.

Жовтіє листя помідорів - надлишок або дефіцит азоту

Рослина виглядає ослабленою, молоде листя дрібне, а старі пагони знебарвлюються та жовтіють? Це дефіцит азоту. Якщо ви помітили такі проблеми, необхідно внести сечовину або коров'як. Ефективно діє пташиний послід в поєднанні з попелом.

Однак не варто перевищувати кількість добрив, адже надлишок азоту призводить до накопичування великої кількості вегетативної маси, що також може стати причиною пожовклого листя.

Фосфор

Ще один важливий для томатів елемент живлення. За його дефіциту скручуються та зменшуються листочки, згодом вони жовтіють. Нерідко стебла стають фіолетовими або темно-зеленими. Якщо ви помітили таку проблему, необхідно підживити рослину суперфосфатом. Інколи городники також закопують поруч з грядками риб'ячі голови. Однак дуже важливо не перенаситити томати фосфором.

Калій

За дефіциту калію у рослини спочатку жовтіють, а потім висихають листя, які розташовуються внизу стебла. Спочатку рослину рекомендовано обробити калієм, який розчиняють у воді. А після 2-3 оброблень, внести сульфат калію у ґрунт.

Магній

Якщо жовтіє листя помідорів, можливо це дефіцит магнію. В цьому випадку колір змінюється в місцях між жилками. Також листочки часто скручуються до середини, а старі можуть вкриватися сіро-коричневими плямами. Щоб позбутися проблеми, використовують позакореневе підживлення магнієм нітратом.

Дефіцит цинку і кальцію

У випадку дефіциту цинку також жовтіє листя помідорів, але також на ньому з'являються бурі або сірі вкраплення. Пізніше такі листки відмирають. А ось при малій кількості кальцію листя може стати неприродньо зеленим внизу та жовтим зверху.

Жовтіє листя помідорів за дефіциту бору

Найчастіше зміна кольору торкається лише верхніх листочків, а сама рослина може скидати квіти та неприродньо кущитися. В цьому випадку обов'язково потрібно обприскувати кущики 1%-ним розчином борної кислоти. Робити це слід увечері.

Сірка

За нестачі сірки спостерігається спочатку жовтіння верхнього, а потім нижнього листя. Також рослина формує тонкі і ламкі нові листочки. Потрібно вносити відповідні добрива в тих концентраціях, які вказані в інструкції.