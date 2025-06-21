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- Війна
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Росія вночі атакувала Кременчук крилатими ракетами
У ніч на 21 червня російські війська атакували місто Кременчук крилатими ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря.
Російські загарбники в ніч проти 21 червня атакували Кременчук крилатими ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Повідомляється, що ворог запустив крилаті ракети з акваторії Чорного моря, та через Миколаївщину і Кіровоградщина прямували в сторону Кременчука.
«Ракети продовжують рух на Кіровоградщині в напрямку м.Кременчук (Полтавщина)», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомили, що РФ, ймовірно, застосувала крилаті ракети «Калібр».
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 21 червня в Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.