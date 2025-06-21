ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1082
Час на прочитання
1 хв

Росія вночі атакувала Кременчук крилатими ракетами

У ніч на 21 червня російські війська атакували місто Кременчук крилатими ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ атакувала Кременчук

РФ атакувала Кременчук / © ТСН.ua

Російські загарбники в ніч проти 21 червня атакували Кременчук крилатими ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що ворог запустив крилаті ракети з акваторії Чорного моря, та через Миколаївщину і Кіровоградщина прямували в сторону Кременчука.

«Ракети продовжують рух на Кіровоградщині в напрямку м.Кременчук (Полтавщина)», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що РФ, ймовірно, застосувала крилаті ракети «Калібр».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 21 червня в Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie