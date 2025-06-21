Росія вночі атакувала Кременчук крилатими ракетами

РФ атакувала Кременчук / © ТСН.ua

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Російські загарбники в ніч проти 21 червня атакували Кременчук крилатими ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що ворог запустив крилаті ракети з акваторії Чорного моря, та через Миколаївщину і Кіровоградщина прямували в сторону Кременчука.

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«Ракети продовжують рух на Кіровоградщині в напрямку м.Кременчук (Полтавщина)», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що РФ, ймовірно, застосувала крилаті ракети «Калібр».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 21 червня в Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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