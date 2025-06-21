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Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.
Декілька десятків БпЛА на Сумщині, курс — південний/південно-західний/південно-східний;
Декілька десятків БпЛА на Чернігівщині, курс — західний/південно-західний;
БпЛА в центральній частині та на півдні Харківщини, курс — західний/південний/південно-західний;
БпЛА на північному сході та сході Київщини, курс — західний/південно-західний;
БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс — південно-західний/північно-західний;
БпЛА на Полтавщині, курс — західний/південно-західний;
БпЛА в центральній частині Запорізької області, курс — північно-західний;
БпЛА на сході та північному сході Дніпропетровщини, курс — північно-західний;
БпЛА на півночі Миколаївщини, курс — північно-західний;
БпЛА на півночі Житомирщини, курс — західний;
БпЛА на ТОТ Херсонщини, курс — м.Херсон.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір на межі Сумщини та Харківщини.
Декілька груп БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 20 червня, внаслідок удару російського ударного безпілотника «Ланцет» було пошкоджено багатоквартирний будинок у Сумах.
Ми раніше інформували, що у червні 2025 року Росія щодня запускає в середньому 183 дрони-камікадзе по Україні.