Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.

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Декілька десятків БпЛА на Сумщині, курс — південний/південно-західний/південно-східний;

Декілька десятків БпЛА на Чернігівщині, курс — західний/південно-західний;

БпЛА в центральній частині та на півдні Харківщини, курс — західний/південний/південно-західний;

БпЛА на північному сході та сході Київщини, курс — західний/південно-західний;

БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс — південно-західний/північно-західний;

БпЛА на Полтавщині, курс — західний/південно-західний;

БпЛА в центральній частині Запорізької області, курс — північно-західний;

БпЛА на сході та північному сході Дніпропетровщини, курс — північно-західний;

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс — північно-західний;

БпЛА на півночі Житомирщини, курс — західний;

БпЛА на ТОТ Херсонщини, курс — м.Херсон.

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір на межі Сумщини та Харківщини.

Декілька груп БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 20 червня, внаслідок удару російського ударного безпілотника «Ланцет» було пошкоджено багатоквартирний будинок у Сумах.

Ми раніше інформували, що у червні 2025 року Росія щодня запускає в середньому 183 дрони-камікадзе по Україні.