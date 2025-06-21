Враг атакует Украину БПЛА: направление целей

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Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.

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Несколько десятков БПЛА в Сумской области, курс — южный/юго-западный/юго-восточный;

Несколько десятков БПЛА в Черниговской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА в центральной части и на юге Харьковщины, курс - западный/южный/юго-западный;

БпЛА на северо-востоке и востоке Киевской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА в центральной части Кировоградщины, курс - юго-западный/северо-западный;

БПЛА в Полтавской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА в центральной части Запорожской области, курс - северо-западный;

БпЛА на востоке и северо-востоке Днепропетровщины, курс северо-западный;

БпЛА на севере Николаева, курс — северо-западный;

БпЛА на севере Житомирщины, курс – западный;

БпЛА на ТОТ Херсонщины, курс - г.Херсон.

Новые группы вражеских ударных БПЛА входят в воздушное пространство на границе Сумщины и Харьковщины.

Несколько групп БПЛА через Херсонщину курсом на Николаевщину.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 20 июня, в результате удара российского ударного беспилотника «Ланцет» был поврежден многоквартирный дом в Сумах .

Мы ранее информировали, что в июне 2025 года Россия ежедневно запускает в среднем 183 дрона-камикадзе по Украине .