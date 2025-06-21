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- Украина
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Враг атакует Украину БПЛА: направление целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.
Несколько десятков БПЛА в Сумской области, курс — южный/юго-западный/юго-восточный;
Несколько десятков БПЛА в Черниговской области, курс — западный/юго-западный;
БПЛА в центральной части и на юге Харьковщины, курс - западный/южный/юго-западный;
БпЛА на северо-востоке и востоке Киевской области, курс — западный/юго-западный;
БпЛА в центральной части Кировоградщины, курс - юго-западный/северо-западный;
БПЛА в Полтавской области, курс — западный/юго-западный;
БПЛА в центральной части Запорожской области, курс - северо-западный;
БпЛА на востоке и северо-востоке Днепропетровщины, курс северо-западный;
БпЛА на севере Николаева, курс — северо-западный;
БпЛА на севере Житомирщины, курс – западный;
БпЛА на ТОТ Херсонщины, курс - г.Херсон.
Новые группы вражеских ударных БПЛА входят в воздушное пространство на границе Сумщины и Харьковщины.
Несколько групп БПЛА через Херсонщину курсом на Николаевщину.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 20 июня, в результате удара российского ударного беспилотника «Ланцет» был поврежден многоквартирный дом в Сумах .
Мы ранее информировали, что в июне 2025 года Россия ежедневно запускает в среднем 183 дрона-камикадзе по Украине .