ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
391
Время на прочтение
1 мин

Враг атакует Украину БПЛА: направление целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.

  • Несколько десятков БПЛА в Сумской области, курс — южный/юго-западный/юго-восточный;

  • Несколько десятков БПЛА в Черниговской области, курс — западный/юго-западный;

  • БПЛА в центральной части и на юге Харьковщины, курс - западный/южный/юго-западный;

  • БпЛА на северо-востоке и востоке Киевской области, курс — западный/юго-западный;

  • БпЛА в центральной части Кировоградщины, курс - юго-западный/северо-западный;

  • БПЛА в Полтавской области, курс — западный/юго-западный;

  • БПЛА в центральной части Запорожской области, курс - северо-западный;

  • БпЛА на востоке и северо-востоке Днепропетровщины, курс северо-западный;

  • БпЛА на севере Николаева, курс — северо-западный;

  • БпЛА на севере Житомирщины, курс – западный;

  • БпЛА на ТОТ Херсонщины, курс - г.Херсон.

  • Новые группы вражеских ударных БПЛА входят в воздушное пространство на границе Сумщины и Харьковщины.

  • Несколько групп БПЛА через Херсонщину курсом на Николаевщину.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 20 июня, в результате удара российского ударного беспилотника «Ланцет» был поврежден многоквартирный дом в Сумах .

Мы ранее информировали, что в июне 2025 года Россия ежедневно запускает в среднем 183 дрона-камикадзе по Украине .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie