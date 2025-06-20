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- Украина
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Российский беспилотник ударил по многоэтажке в Сумах
В результате вражеского удара пострадала одна женщина.
В пятницу, 20 июня, в результате удара российского ударного беспилотника «Ланцет» был поврежден многоквартирный дом в Сумах.
Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.
По его словам, в результате вражеского удара пострадала одна женщина, которую госпитализировали в больницу.
Накануне, 19 июня, российские оккупанты также атаковали беспилотниками жилой сектор в Сумах. В результате атаки в Ковпаковском районе города загорелось одно из зданий
Напомним, 20 июня российская армия атаковала дронами приграничье Сумской области, повредив объект критической инфраструктуры и коммерческое сооружение.