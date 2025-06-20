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Беспилотники атакуют Украину: где объявили тревогу
ВСУ фиксируют движение вражеских дронов-камикадзе над рядом регионов
Вечером 20 июня в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Причина — зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на вечер враг задействовал БПЛА-камикадзе, двигающиеся в разных направлениях над территорией Украины:
Запад Сумской области — курс юго-западный;
Восток Черниговской области — курс южный/юго-западный;
Запорожская область — курс западный;
Юг Днепропетровской области — курс западный.
Харьковская область – курс северо-западный.
В этой связи воздушная тревога объявлена в следующих регионах: Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, а также в Автономной Республике Крым.
Напомним, интенсивность российских атак дронами по Украине может временно снизиться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В частности, Израиль получил возможность нанести удар по иранскому заводу дронов в Исфахане, в то время как Украина неоднократно атаковала производственные мощности в Елабуге, поставляемые беспилотниками армии РФ. Это существенно влияет на цепи поставок дронов в Россию.
Впрочем, Москва уже готовится к наращиванию производства беспилотников. Обычно российские силы наносят удары по нескольким целям одновременно, в том числе и по гражданской инфраструктуре.