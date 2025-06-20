Безпілотники атакують Україну: де оголосили тривогу

Шахеди / © ТСН.ua

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Увечері 20 червня у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Причина — зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на вечір ворог задіяв БПЛА-камікадзе, які рухаються у різних напрямках над територією України:

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Захід Сумської області — курс південно-західний;

Схід Чернігівської області — курс південний/південно-західний;

Запорізька область — курс західний;

Південь Дніпропетровської області — курс західний.

Харківська область - курс північно-західний.

У зв’язку з цим повітряну тривогу оголошено в таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області, а також в Автономній Республіці Крим.

Нагадаємо, інтенсивність російських атак дронами по Україні може тимчасово знизитись через загострення ситуації на Близькому Сході.

Зокрема, Ізраїль отримав можливість завдати удару по іранському заводу дронів у Ісфахані, тоді як Україна неодноразово атакувала виробничі потужності в Єлабузі, що постачають безпілотники армії РФ. Це суттєво впливає на ланцюги постачання дронів до Росії.

Втім, Москва вже готується до нарощування виробництва безпілотників. Зазвичай російські сили завдають ударів по кількох цілях одночасно, зокрема й по цивільній інфраструктурі.

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