Чи впорається Європа з допомогою Україні без США: Годжес оцінив перспективи

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес / © Getty Images

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Колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес висловив глибоке розчарування позицією адміністрації президента Трампа стосовно підтримки України. На його думку, нинішня американська влада не виявляє належної зацікавленості в наданні реальної допомоги Києву.

Про це він заявив в ефірі телемарафону у слоті «1+1».

Розчарування у підтримці та майбутнє співпраці

Під час ефіру Годжеса запитали, що б він порадив президенту США, якби став його радником, щодо війни в Україні та майбутнього Заходу у протистоянні з Росією.

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«Мені варто сказати, що я дуже розчарований з того, що у Сполучених Штатах, власне, адміністрація президента Трампа саме так поводиться. Мені здається, вона геть не цікавиться подальшою підтримкою та справжньою допомогою Україні», — сказав Годжес.

Він підкреслив, що попри підтримку Конгресу США, дії президента та його адміністрації видаються такими, ніби вони зовсім не дбають про те, щоб допомагати Україні. Годжес висловив надію, що помиляється у своїх висновках, але з усього, що бачить, робить висновок, що президент Трамп геть не зацікавлений у тому, щоб стояти пліч-о-пліч з Україною.

Водночас генерал зауважив, що президент часто змінює свою думку, і висловив сподівання, що на майбутньому саміті НАТО європейські лідери зможуть переконати його у важливості не лише підтримки України, а й ролі США в Європі.

Стратегічна помилка Білого дому

Проте Бен Годжес залишається не дуже оптимістично налаштованим щодо дій американської адміністрації. Він підкреслив, що європейські держави, «зокрема Німеччина, Швеція та інші», продовжують надавати підтримку Україні. Він вірить, що ця допомога певною мірою збережеться, але її буде недостатньо для того, щоб справді цілком замістити американську підтримку.

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«Немає для вас [українців — ред.] якихось приємних новин у цьому плані. Я бачу, що трампівська адміністрація просто припускається завеликої помилки», — підсумував генерал-лейтенант армії США.

Нагадаємо, Бен Годжес пояснив, як Україні ефективно зламати стратегію Росії. Він наголосив на стратегічних ударах по енергетичному сектору РФ та посиленні ППО.