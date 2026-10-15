У Росії винесли ікону проти дронів і окропили вулиці свяченою водою

Захист іконою від дронів / © із соцмереж

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У російській Калузі після української атаки на дата-центр «Яндекса» священики та парафіяни провели молебень і хресну ходу з іконою «Неопалима Купина», сподіваючись захистити місто від безпілотників. Після молитви священнослужителі об’їхали вулиці міста з образом Богородиці та окропили їх свяченою водою.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

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Поки російські технологічні компанії намагаються відновлювати пошкоджену інфраструктуру, місцева влада та духовенство стали на захист цифрових систем релігійними обрядами.

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14 жовтня у парафії святого князя Володимира в Калузі відбувся молебень перед іконою «Неопалима Купина», яку в православній традиції вважають чудотворною та пов’язують із захистом від пожеж і небезпек.

Священики й парафіяни просили про захист від ворожих атак. У храмі пояснили, що місто потерпає від нальотів безпілотників.

«Зараз ми з вами переживаємо непростий час. Наше місто, і, зокрема, Правобережжя, піддається бомбардуванню, літають дрони», — заявили представники парафії.

Після молебню настоятель храму ієрей Кирил Хланта разом зі священиками Димитрієм Новіковим та Іллєю Потьомкіним вирушили в об’їзд правобережної частини міста. Вони взяли із собою ікону Богородиці та окропили міські вулиці свяченою водою.

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Що стало причиною паніки у Калузі

Приводом для релігійної акції стала атака українських безпілотників на дата-центр «Яндекса» в Калузі в ніч проти 9 жовтня.

За даними The Moscow Times, унаслідок удару повністю вийшли з ладу кілька модулів центру обробки даних. Цей об’єкт є найпотужнішим дата-центром компанії: він займає площу близько 130 тисяч квадратних метрів і обслуговує внутрішні сервіси «Яндекса».

Того самого дня після падіння уламків безпілотників припинив роботу автомобільний завод «АГР», де збирають китайські автомобілі марки Tenet. Загалом у Калузі було пошкоджено 30 будівель.

Атака на цифрову інфраструктуру стала частиною серії ударів по російських центрах обробки даних. За день до калузького інциденту ЗСУ атакували дата-центр «Яндекса» в Сасові Рязанської області, а 11 жовтня — аналогічний об’єкт у Владимирі. 14 жовтня безпілотники вдарили по недобудованому дата-центру Сбербанку в Балакові Саратовської області.

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За інформацією видання, пошкодження центрів обробки даних спричинили перебої в роботі сервісів низки великих компаній російського інтернет-сегмента.

Високотехнологічний захист свяченою водою

Релігійні обряди для захисту від безпілотників у Росії почали набувати популярності після повномасштабного вторгнення в Україну. Священнослужителі проводять молебні та хресні ходи, намагаючись захистити міста й стратегічні об’єкти від повітряних атак. Подекуди до таких заходів вдаються навіть після ударів по нафтобазах і промислових підприємствах.

Узимку 2025 року російські священики облітали з іконами Рязанську область. Там розташовані авіабаза «Дягілєво», де базуються стратегічні бомбардувальники, та нафтопереробний завод «Роснефти», який, за даними видання, забезпечує близько 5% нафтопереробки в Росії.

Однак релігійні заходи не стали гарантією недоторканності промислових об’єктів: нафтопереробний завод згодом знову зазнавав атак, остання з яких, за повідомленням The Moscow Times, сталася в ніч проти 15 жовтня.

Нагадаємо, сучасні російські «еліти» вважають, що використання західних моделей штучного інтелекту, навчених на «чужих цінностях», несе ризики проникнення небажаних ідей в інформаційний простір. Тому ініціюють створення «православного» штучного інтелекту, заснованого на «традиційних духовних цінностях».

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