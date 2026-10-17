Захід України під загрозою: Зеленський попередив про плани Росії використати Білорусь

Загроза для заходу України з Білорусі / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення російських балістичних ракет на території Білорусі створюватиме загрозу ударів насамперед по західних регіонах України. За його словами, Росія прагне заручитися підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка для розгортання балістичного озброєння на білоруській території.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

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Український президент зазначив, що Росія вже розміщує в Білорусі ретранслятори, які дозволяють використовувати повітряні коридори для безпілотників і посилювати атаки по Україні.

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«Нам відомо, що вони [росіяни] розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоб користуватися коридором для дронів і посилювати атаки», — повідомив глава держави.

Водночас, за словами Зеленського, Москва прагне розширити військову співпрацю з Мінськом і домогтися розміщення на білоруській території російських балістичних ракет.

«Їм потрібна підтримка Лукашенка для того, щоб на території Білорусі була розміщена, зокрема, балістика», — наголосив президент.

Він підкреслив, що поява такого озброєння в Білорусі становитиме додаткову небезпеку для України, причому найбільше ризикуватимуть її західні області.

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«Розміщення балістики на території Білорусі — це загроза насамперед для заходу України», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні, 16 жовтня, Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками, під ударом перебували, зокрема, західні області. Вибухи пролунали у Львові, Рівному, Луцьку та Хмельницькому.

Також ворог атакував місто Кременець на Тернопільщині, де було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

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