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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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953
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Софія Ротару вшанувала пам’ять покійного чоловіка та показала, який вигляд він мав у молодості

Співачка поділилася рідкісним архівним кадром коханого та присвятила йому короткі, але сповнені почуттів слова.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Софія Ротару

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару вшанувала пам’ять чоловіка Анатолія Євдокименка, опублікувавши його архівне фото в день 24-х роковин його смерті.

Артистка поділилася світлиною коханого у своїх Instagram-історіях. На чорно-білому портреті музикант постав ще в молоді роки. Він мав довге кучеряве волосся та бакенбарди й ледь помітно усміхався в камеру. До кадру співачка додала короткий, але сповнений почуттів підпис. Так вона нагадала про людину, яка назавжди залишилася важливою частиною її життя.

«Пам’ятаю і люблю», — написала Софія Ротару, додавши червоне серце.

Софія Ротару вшанувала пам’ять чоловіка Анатолія Євдокименка / © instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару вшанувала пам’ять чоловіка Анатолія Євдокименка / © instagram.com/sofiarotaru.official

Анатолій Євдокименко був не лише чоловіком співачки, а й музикантом та керівником ансамблю «Червона рута». Їхня історія кохання тривала десятиліттями, а шлюб став єдиним у житті артистки. Навіть через багато років після втрати Ротару продовжує вшановувати пам’ять чоловіка.

Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві. У вересні 1968 року він і Софія Ротару одружилися. Їхній шлюб тривав понад три десятиліття — до смерті музиканта.

Нагадаємо, нещодавно невістка Софії Ротару показала небачені фото співачки в молодості та публічно звернулася до неї.

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