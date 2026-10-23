Лупа постійно повертається: одна помилка у догляді може лише погіршити проблему

Як позбутися лупи: причини, види та правильний догляд / © Credits

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Лупа може з’являтися з різних причин, тому однаковий догляд за шкірою голови підходить не всім. В одних випадках лущення пов’язане із сухістю та подразненням, в інших — із надмірним виділенням шкірного сала, дріжджами Malassezia та запальним процесом.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Шкіра голови постійно оновлюється, а відмерлі клітини поступово відшаровуються. Зазвичай цей процес майже непомітний. Однак за появи лупи клітини можуть злипатися та утворювати помітні білі або жовтуваті лусочки.

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Як виглядає суха лупа

Для сухої шкіри голови характерні дрібні світлі лусочки, які легко осипаються на волосся та одяг. Водночас може виникати відчуття стягнутості та легкий свербіж, а волосся не обов’язково швидко жирніє.

Таке лущення часто посилюється взимку через холодне повітря на вулиці та опалення у приміщеннях. Серед інших можливих чинників — надто часте миття голови агресивними шампунями, гаряча вода, засоби для волосся, що подразнюють шкіру, а також схильність до екземи.

У такому разі рекомендують обирати м’які засоби для миття, уникати надто гарячої води та сушіння волосся гарячим повітрям. Водночас звичайний шампунь проти лупи може не допомогти, якщо причина лущення полягає саме в сухості шкіри.

Чому виникає жирна лупа

Жирна лупа зазвичай має інший вигляд: лусочки більші, можуть мати жовтуватий відтінок і прилипати до шкіри голови та коренів волосся. Водночас можливі свербіж, почервоніння, чутливість і запалення.

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Такий стан часто пов’язаний із себорейним дерматитом. Певну роль у його розвитку відіграють дріжджі Malassezia, які природно живуть на шкірі. Деякі їхні види використовують жири зі шкірного сала, а речовини, що утворюються внаслідок цього процесу, у чутливих людей можуть провокувати подразнення та запалення.

Водночас жирна лупа не свідчить про погану гігієну. На появу симптомів можуть впливати індивідуальна реакція шкіри, робота сальних залоз та імунної системи. Загострення також можливе через стрес або холодну погоду.

Для боротьби з жирною лупою застосовують засоби з активними компонентами, зокрема кетоконазолом, дисульфідом селену або саліциловою кислотою. Протигрибкові компоненти діють на Malassezia, тоді як саліцилова кислота допомагає видаляти лусочки.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Самостійно визначити причину лущення не завжди просто. Схожі симптоми можуть виникати за себорейного дерматиту, екземи, псоріазу та інших захворювань шкіри.

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Якщо лупа не минає приблизно протягом місяця, шкіра сильно свербить, червоніє або запалюється, варто звернутися до дерматолога. Консультація також потрібна, якщо лущення поширюється на брови, обличчя чи інші ділянки тіла або супроводжується помітним випадінням волосся.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що регулярне вживання чаю пов’язали зі зниженням ризику судинних захворювань на 11%. Однак одна звичка може перетворити потенційно корисний напій на додатковий чинник ризику.

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