Перхоть постоянно возвращается: одна ошибка в уходе может только усугубить проблему

Как избавиться от перхоти: причины, виды и правильный уход / © Credits

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Перхоть может возникать по разным причинам, поэтому одинаковый уход за кожей головы подходит не всем. В одних случаях шелушение связано с сухостью и раздражением, в других — с избыточной выработкой кожного сала, дрожжеподобными грибками Malassezia и воспалительным процессом.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Кожа головы постоянно обновляется, а отмершие клетки постепенно отслаиваются. Обычно этот процесс практически незаметен. Однако при появлении перхоти клетки могут слипаться и образовывать заметные белые или желтоватые чешуйки.

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Как выглядит сухая перхоть

Для сухой кожи головы характерны мелкие светлые чешуйки, которые легко осыпаются на волосы и одежду. При этом может возникать ощущение стянутости и легкий зуд, а волосы не обязательно быстро становятся жирными.

Такое шелушение часто усиливается зимой из-за холодного воздуха на улице и отопления в помещениях. Среди других возможных факторов — слишком частое мытье головы агрессивными шампунями, горячая вода, средства для волос, раздражающие кожу, а также предрасположенность к экземе.

В таком случае рекомендуется выбирать мягкие моющие средства, избегать слишком горячей воды и сушки волос горячим воздухом. При этом обычный шампунь от перхоти может не помочь, если причина шелушения заключается именно в сухости кожи.

Почему появляется жирная перхоть

Жирная перхоть обычно выглядит иначе: чешуйки крупнее, могут иметь желтоватый оттенок и прилипать к коже головы и корням волос. При этом возможны зуд, покраснение, повышенная чувствительность и воспаление.

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Такое состояние часто связано с себорейным дерматитом. Определенную роль в его развитии играют дрожжи Malassezia, которые естественным образом обитают на коже. Некоторые их виды используют жиры из кожного сала, а вещества, образующиеся в результате этого процесса, у чувствительных людей могут вызывать раздражение и воспаление.

В то же время жирная перхоть не свидетельствует о плохой гигиене. На появление симптомов могут влиять индивидуальная реакция кожи, работа сальных желез и иммунной системы. Обострение также возможно из-за стресса или холодной погоды.

Для борьбы с жирной перхотью используют средства с активными компонентами, в частности с кетоконазолом, дисульфидом селена или салициловой кислотой. Противогрибковые компоненты воздействуют на Malassezia, тогда как салициловая кислота помогает удалять чешуйки.

Когда нужно обратиться к врачу

Самостоятельно определить причину шелушения не всегда просто. Подобные симптомы могут наблюдаться при себорейном дерматите, экземе, псориазе и других заболеваниях кожи.

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Если перхоть не проходит в течение примерно месяца, кожа сильно чешется, краснеет или воспаляется, следует обратиться к дерматологу. Консультация также необходима, если шелушение распространяется на брови, лицо или другие участки тела либо сопровождается заметным выпадением волос.

Напомним, ранее мы сообщали, что регулярное употребление чая связывают со снижением риска сосудистых заболеваний на 11%. Однако одна привычка может превратить потенциально полезный напиток в дополнительный фактор риска.

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