Чорна п’ятниця 2026 року вже наближається: коли в Україні стартують великі розпродажі

Коли Чорна п’ятниця 2026 року / © pexels.com

Реклама

Вже наприкінці осені українські магазини почнуть пропонувати знижки на техніку, одяг, косметику, товари для дому та інші популярні категорії. І хоча офіційно Чорна п’ятниця триває лише один день, на практиці полювання за вигідними пропозиціями може розпочатися значно раніше.

Розповідаємо, коли буде Чорна п’ятниця 2026 року в Україні, на яке число припадає Black Friday та коли варто починати стежити за цінами.

Реклама

Коли Чорна п’ятниця 2026 року в Україні

2026 року Чорна п’ятниця припадає на 27 листопада.

Реклама

Дата Black Friday змінюється щороку, оскільки традиційно вона пов’язана з американським Днем подяки. Його святкують у четвертий четвер листопада, а наступного дня починається Чорна п’ятниця.

2026 року День подяки припадає на 26 листопада, відповідно, головний день розпродажів буде у п’ятницю, 27 листопада.

Втім, українським покупцям не обов’язково чекати саме на цю дату.

Коли почнуться знижки на Чорну п’ятницю 2026 року

За останні роки Black Friday фактично перетворилася з одного дня на цілий сезон знижок. Магазини самостійно вирішують, коли запускати акції та скільки вони триватимуть.

Реклама

Тому перші пропозиції до Чорної п’ятниці можуть з’явитися ще до 27 листопада. Частина продавців проводить так званий Чорний тиждень, інші запускають окремі пропозиції поступово або продовжують акції протягом вихідних.

Саме тому покупцям, які планують велике придбання, варто почати стежити за цінами заздалегідь. Це допоможе зрозуміти, наскільки реально змінилася вартість товару під час розпродажу.

Скільки триватиме Чорна п’ятниця

Єдиної дати завершення Black Friday в Україні немає. Якщо головний день розпродажу 2026 року — 27 листопада, то тривалість конкретної акції визначає сам магазин.

Знижки можуть діяти лише протягом доби, кількох днів або цілого тижня. Деякі продавці також продовжують спеціальні пропозиції до Кіберпонеділка, який 2026 року припадає на 30 листопада.

Реклама

Тому перед придбанням варто перевірити умови конкретної акції: термін її дії, перелік товарів, розмір знижки та наявність потрібної позиції.

Що найчастіше купують на Чорну п’ятницю

Black Friday давно не обмежується лише технікою. Знижки можуть поширюватися практично на всі категорії товарів — від смартфонів і побутової техніки до одягу, взуття, косметики та речей для дому.

Особливо актуальними в цей період стають придбання, які люди планували заздалегідь. Наприклад, новий смартфон, ноутбук, телевізор або велика побутова техніка коштують недешево, тому навіть невелике зниження ціни може бути відчутним для бюджету.

Водночас не варто орієнтуватися лише на яскравий відсоток знижки. Якщо ви вже знаєте, що хочете придбати, корисно заздалегідь запам’ятати або записати звичайну вартість товару, а під час Black Friday порівняти її з акційною.

Звідки взялася традиція Black Friday

Батьківщиною Чорної п’ятниці вважають США. Сучасний Black Friday тісно пов’язаний із Днем подяки та початком активного передріздвяного шопінгу.

Одну з найвідоміших версій появи назви пов’язують із Філадельфією. У середині XX століття поліція використовувала вислів Black Friday, описуючи надзвичайно завантажений день після Дня подяки. Вулиці були переповнені людьми й автомобілями, а магазини — покупцями.

Згодом назва втратила негативне забарвлення та стала асоціюватися насамперед із великими розпродажами.

До України традиція прийшла значно пізніше. Масового поширення Black Friday почала набувати на початку 2010-х років разом із розвитком інтернет-торгівлі. З часом до неї долучилися великі торговельні мережі та магазини різних категорій.

Сьогодні українська Чорна п’ятниця — це вже не один день, а період розпродажів, який може тривати тиждень і навіть довше.

FAQ

Коли буде Чорна п’ятниця 2026 року в Україні?

Чорна п’ятниця 2026 року буде 27 листопада. Саме на цю п’ятницю припадає офіційна дата Black Friday. Водночас українські магазини можуть розпочати акції та розпродажі раніше.

Коли починаються знижки на Чорну п’ятницю 2026?

Єдиної дати початку знижок немає. Кожен магазин визначає її самостійно. Частина продавців запускає акції за кілька днів до 27 листопада або проводить цілий тиждень розпродажів, тому стежити за цінами варто заздалегідь

Новини партнерів