"Є один карлик, який видає себе за гіганта": президент Австрії різко висловився про Росію

Президент Австрії Александр ван дер Беллен / © Сайт президента України

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Європі час припинити вважати себе слабкою, адже Росія лише вдає з себе велику державу, поводячись як карлик, який намагається здаватися велетнем.

Про це заявив президент президент Австрії Александр ван дер Беллен, передає Clash Report.

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Президент Австрії Александр ван дер Беллен про РФ — що заявив

Австрійський лідер закликав європейські країни переглянути самооцінку та усвідомити свою реальну вагу на міжнародній арені.

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За його словами, у німецькій мові існує вислів, який описує хибне сприйняття європейців як карликів у світових масштабах.

«Ми не карлики. Є один карлик, який поводиться як велетень. Це правда. І це — Росія», — наголосив президент Австрії.

Політик підкреслив, що єдиною країною, яка лише видає себе за велику державу, насправді є саме РФ, тому Європі варто припинити знецінювати власну силу.

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив Польщі воєнною доктриною РФ. Причиною стали плани Варшави запустити у себе виробництво ракет до систем Patriot, які можуть передавати Україні.

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Також Росія готує ґрунт для можливого локального конфлікту з НАТО, використовуючи добре відому карту «захисту» співвітчизників.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон засудив російський обстріл будівлі Національної академії наук України в Києві.

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