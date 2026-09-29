"Моя одна на мільярд": ведучий-військовий Салем зворушив освідченням у коханні відомій зірці

Lida Lee та Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

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Українська співачка Lida Lee, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, 29 вересня святкує день народження.

Артистці виповнилося 32 роки. З цієї нагоди її коханий, ведучий, актор і військовослужбовець Даніель Салем публічно освідчився їй у коханні. Зворушливі кадри він опублікував у своєму Instagram. У ролику він звернувся до іменинниці та зізнався, що серед мільярдів людей саме її вважає своєю єдиною.

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«8,1 мільярда людей, а я не можу відвести очей від тебе. 7164 мови, які для мене нічого не означають, окрім тієї, якою говориш ти. 10 тисяч місць, та лише одне я називаю домом. 10 мільйонів номерів, та лише один є в моєму телефоні. Вісім мільярдів людей, але я почуваюсь самотнім без тебе, бо ти моя одна на мільйон. Моя одна на мільярд. Моя єдина в безкінечності. 365 днів, і кожен цей день я обираю тебе, бо в цьому світі вісім мільярдів людей, а я знайшов найкращу. Я знайшов саме тебе. Лі, дякую, що саме свій день ти розділяєш зі мною. З днем народження. Я люблю тебе. Сильно, дуже сильно люблю тебе», — звернувся до співачки Салем.

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Даніель Салем

Lida Lee не залишила зізнання коханого без відповіді. В коментарях вона також публічно висловила свої почуття до Салема. Своєю чергою свій новий розділ життя співачка зустріла вдома в халаті та з оригінальним тортом.

«Я люблю тебе! Сильно! Дякую тобі за кожен наш день», — зворушливо написала іменинниця.

Lida Lee

До слова, особисте життя артистів тривалий час залишалося приводом для припущень. Перші чутки про роман Lida Lee та Даніеля Салема з’явилися ще 2023 року. На той момент обоє вже завершили попередні стосунки: ведучий розійшовся з дружиною після 17 років шлюбу, а співачка поставила крапку у п’ятирічному романі.

Попри численні розмови про можливий роман Салем і Lida Lee не поспішали називати себе парою. Вони наголошували, що між ними дружні стосунки, і лише згодом вирішили припинити приховувати свої почуття.

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