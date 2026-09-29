Що пити, щоб краще спати: дієтологи назвали простий напій

Напій для сну

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Що дієтологи рекомендують пити перед сном

Дієтологи, опитані виданням Health, рекомендують після вечері ромашковий чай. Він не містить кофеїну, а речовини у складі ромашки досліджують через їхній можливий вплив на розслаблення та якість сну.

Чому радять ромашковий чай

Ромашковий чай готують із висушених квіток рослини. Серед їхніх компонентів є апігенін — природна сполука з групи флавоноїдів. Саме з її впливом на рецептори в мозку, залучені до процесів заспокоєння, пов’язують можливу розслаблювальну дію ромашки.

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За словами дієтологині Лії Мернейн, цей механізм може допомагати організму налаштуватися на відпочинок. Її колега Тереза ДеЛоренцо також звертає увагу на саму звичку неквапливо пити теплий напій увечері.

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Ще одна перевага чистого ромашкового настою — відсутність кофеїну. Проте, якщо купуєте суміш, перевірте склад: додавання чорного або зеленого чаю означатиме, що напій уже може містити кофеїн.

Коли пити та як заварювати

Опитані Health фахівці пропонують пити ромашковий чай за 30 хвилин — 2 години до сну, а настоювати його приблизно 5–10 хвилин. Це практичні рекомендації, а не встановлена лікувальна схема.

Для приготування конкретного продукту дотримуйтеся інструкції на упаковці. За бажанням можна додати трохи звичайного або соєвого молока.

Кому потрібно бути обережним із ромашкою

У звичайних харчових кількостях ромашковий чай вважають загалом безпечним для більшості людей. Однак рослинне походження не виключає небажаних реакцій.

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Зокрема, ромашка може спричиняти алергію. Ризик вищий у людей, які мають алергію на споріднені рослини, наприклад амброзію або хризантеми.

Обережність потрібна й тим, хто приймає ліки. Описані взаємодії ромашки з варфарином — препаратом, який зменшує згортання крові, — та деякими іншими засобами. Можлива також взаємодія із заспокійливими препаратами. Якщо регулярно приймаєте медикаменти, сумісність трав’яного чаю варто уточнити в лікаря або фармацевта.

Даних про безпечність ромашки під час вагітності та грудного вигодовування недостатньо, тому регулярне вживання в цей період також краще погодити з лікарем.

Однак фахівці зазначають, що ромашковий чай не замінює лікування безсоння та не гарантує однакового ефекту для всіх.

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Що ще допомагає налаштуватися на відпочинок

Теплий напій може бути частиною спокійного завершення дня. Для кращого засинання фахівці радять створити власну вечірню послідовність дій, наприклад, прогулятися, прийняти ванну або випити трав’яного чаю без кофеїну.

Робочі справи та планування наступного дня краще завершити завчасно. Ліжко не варто перетворювати на місце для роботи, перегляду новин чи тривалого користування телефоном — це заважає пов’язувати його з відпочинком.

Якщо труднощі із засинанням або нічні пробудження повторюються та позначаються на самопочутті, варто звернутися до лікаря. Ромашковий чай може залишатися приємною вечірньою звичкою, але не замінює з’ясування причин проблем зі сном.

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