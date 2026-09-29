Что пить, чтобы лучше спать: диетологи назвали простой напиток

Напиток для сна

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Что диетологи рекомендуют пить перед сном

Диетологи, опрошенные изданием Health, рекомендуют после ужина ромашковый чай. Он не содержит кофеина, а вещества в составе ромашки исследуют из-за их возможного влияния на расслабление и качество сна.

Почему советуют ромашковый чай

Ромашковый чай готовят из высушенных цветков растения. Среди их компонентов есть апигенин — природное соединение из группы флавоноидов. Именно с ее влиянием на рецепторы в мозге, вовлеченные в процессы успокоения, связывают возможное расслабляющее действие ромашки.

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По словам диетологии Лии Мернейн, этот механизм может помогать организму настроиться на отдых. Ее коллега Тереза ДеЛоренцо также обращает внимание на самую привычку неторопливо пить теплый напиток вечером.

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Еще одно преимущество чистого ромашкового настоя — отсутствие кофеина. Однако, если приобретаете смесь, проверьте состав: добавление черного или зеленого чая будет означать, что напиток уже может содержать кофеин.

Когда пить и как заваривать

Опрошенные Health специалисты предлагают пить ромашковый чай за 30 минут — 2 часа до сна, а настаивать его примерно 5–10 минут. Это практические рекомендации, а не установленная лечебная схема.

Для приготовления продукта следуйте инструкциям на упаковке. По желанию можно добавить немного обыкновенного или соевого молока.

Кому нужно быть осторожным с ромашкой

В обычных пищевых количествах ромашковый чай считают в целом безопасным для большинства людей. Однако растительное происхождение не исключает нежелательных реакций.

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В частности, ромашка может вызывать аллергию. Риск выше у людей, имеющих аллергию на родственные растения, например амброзию или хризантему.

Осторожность нужна и для тех, кто принимает лекарства. Описаны взаимодействия ромашки с варфарином — препаратом, уменьшающим свертываемость крови, — и некоторыми другими средствами. Возможно также взаимодействие с успокаивающими препаратами. Если регулярно принимаете медикаменты, совместимость травяного чая следует уточнить у врача или фармацевта.

Данных о безопасности ромашки во время беременности и грудного вскармливания недостаточно, поэтому регулярное употребление в этот период также лучше согласовать с врачом.

Однако специалисты отмечают, что ромашковый чай не заменяет лечение бессонницы и не гарантирует одинаковый эффект для всех.

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Что еще помогает настроиться на отдых

Теплый напиток может являться частью спокойного завершения дня. Для лучшего засыпания специалисты советуют создать собственную вечернюю последовательность действий, например прогуляться, принять ванну или выпить травяного чая без кофеина.

Рабочие дела и планирование на следующий день лучше завершить раньше времени. Кровать не стоит превращать в место для работы, просмотра новостей или длительного пользования телефоном — это мешает связывать его с отдыхом.

Если трудности с засыпанием или ночные пробуждения повторяются и сказываются на самочувствии, следует обратиться к врачу. Ромашковый чай может оставаться приятной вечерней привычкой, но не заменяет уяснения причин проблем со сном.

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