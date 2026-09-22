День ангела 29 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 29 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 29 вересня

29 вересня 2026 року привітайте з іменинами Івана.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві дружелюбний, тихий, вихований, добре вчиться. В дорослому віці стає рішучим, позитивним, працьовитим, але часто неквапливим.

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День ангела 29 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає у складні хвилини та веде світлою дорогою. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щастя, любові та здійснення найзаповітніших мрій!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди тримав тебе під своїм крилом, захищав від усього недоброго та допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде більше радісних подій, добрих людей, теплих зустрічей і приводів усміхатися!

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З Днем ангела! Нехай небесний покровитель береже тебе на кожному кроці, дарує сили, надію та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю миру в душі, затишку в серці, благополуччя в домі та багато щасливих років поруч із дорогими людьми!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, тихо оберігав від усього лихого та допомагав долати будь-які труднощі. Нехай кожен день приносить добрі новини, щирі посмішки, тепло рідних людей і багато світлих та щасливих моментів!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті завжди буде місце для радості, любові, добра та маленьких див. Бажаю міцного здоров’я, миру, душевної гармонії та здійснення бажань. Нехай ангел-охоронець завжди веде правильною дорогою та береже тебе і твоїх близьких!

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