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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли люди стають надто вразливими

День, коли слід займатися благодійністю, роблячи добро як близьким чи просто знайомим людям, так і тим, кого ми не знаємо.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Дикий виноград

Дикий виноград / © Credits

Думки та побажання цього дня мають бути винятково позитивними, а от за злісні коментарі на адресу інших людей рано чи пізно доведеться відповісти: закон бумеранга діє чітко й швидко.

Оскільки цього дня люди стають надто вразливими, не варто необережно жартувати — будь-яка дрібниця може стати причиною серйозного конфлікту.

Овен

За жодних обставин не можна шкодувати себе: по-перше, у вас немає для цього жодних підстав, а по-друге, такий настрій позбавить вас працездатності, яка вам буде особливо потрібна цього дня.

Телець

Спалахи гніву, які можуть переслідувати представників вашого відносно спокійного знака протягом усього дня, потрібно спрямовувати — як атом — у мирне русло: наприклад, на роботу або на домашні справи.

Близнята

Цей день — звісно, за можливості — рекомендується провести на самоті та в спокої: без «подразників» у вигляді людей навколо вам вдасться зробити набагато більше того, що ви спочатку запланували.

Рак

Незважаючи на приплив енергії, який ви можете відчути цього дня, це, найімовірніше, завадить роботі, ніж допоможе: щоб цього не сталося, не варто безладно хапатися за все одразу — потрібно чітко діяти за планом.

Лев

Оцінюючи вчинки людей, які вас оточують, не поспішайте їх засуджувати: спочатку спробуйте зрозуміти точку зору іншої людини, а вже потім робіть висновки — лише в такому разі вони не будуть поспішними.

Діва

Цього дня, як би дивно це не звучало, не варто надто тісно спілкуватися з близькими людьми: оскільки існує ймовірність сварки, яка може затягнутися надовго, необхідно звести спілкування до мінімуму.

Терези

Цей день сприятливий для виправлення раніше припущених помилок — як у професійному, так і в особистому плані: можна доопрацювати проєкт, у якому є похибка, або перепросити людину, яку ви образили.

Скорпіон

Поліпшити стосунки з близькою людиною не так складно, як здається представникам цього знака на перший погляд, — головне, хоча б ненадовго припустити, що вона — як би дивно це не було! — теж може мати рацію.

Стрілець

День, коли слід відсунути на другий план розв’язання будь-яких матеріальних питань, віддавши перевагу духовним: цікаво, що з часом саме такий життєвий підхід принесе вам фінансовий прибуток.

Козоріг

Не відмовляйте у допомозі іншим — навіть малознайомим чи зовсім незнайомим — людям, які звернуться до вас із проханням вирішити їхні проблеми: те, що вам нічого не коштуватиме, для них стане суттєвою підтримкою.

Водолій

Дуже важливо звертати увагу на будь-які сигнали, які надсилатиме вам цього дня доля — вони допоможуть правильно зорієнтуватися у складній ситуації, що склалася — професійній чи життєвій.

Риби

Сьогодні бажано присвятити день повноцінному відпочинку — це допоможе розслабитися та відновити сили, які ослабли перед важливим професійним проривом, що чекає на вас найближчим часом.

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