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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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63
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Принцеса Анна в елегантному спідничному костюмі з'явилася на заході у Німеччині

Королівська принцеса Анна днями відвідала німецький військовий цвинтар.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Її Високість поспілкувалася з віце-адміралом Пітером Гадсоном, заступником голови Комісії Співдружності з військових поховань під час відвідин військового кладовища Каннок-Чейз.

Візит відбувся напередодні пам'ятного заходу, організованого Народним союзом Німеччини з догляду за військовими похованнями та присвяченого оновленню та відкриттю нового історичного центру на німецькому військовому кладовищі Каннок-Чейз у місті Каннок.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна з'явилася на заході у стриманому образі, одягнувши сірий картатий блейзер із жовтим окантуванням та спідницю довжини до колін, одягла чорні рукавички та високі чорні чоботи, а на плечі у неї висіла сумка. Принцеса зробила укладання та доповнила образ перлинними сережками у вухах.

Раніше королівська принцеса носила схожий спідничний костюм на робочий захід.

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