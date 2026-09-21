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Принцеса Анна в елегантному спідничному костюмі з'явилася на заході у Німеччині
Королівська принцеса Анна днями відвідала німецький військовий цвинтар.
Її Високість поспілкувалася з віце-адміралом Пітером Гадсоном, заступником голови Комісії Співдружності з військових поховань під час відвідин військового кладовища Каннок-Чейз.
Візит відбувся напередодні пам'ятного заходу, організованого Народним союзом Німеччини з догляду за військовими похованнями та присвяченого оновленню та відкриттю нового історичного центру на німецькому військовому кладовищі Каннок-Чейз у місті Каннок.
Принцеса Анна з'явилася на заході у стриманому образі, одягнувши сірий картатий блейзер із жовтим окантуванням та спідницю довжини до колін, одягла чорні рукавички та високі чорні чоботи, а на плечі у неї висіла сумка. Принцеса зробила укладання та доповнила образ перлинними сережками у вухах.
Раніше королівська принцеса носила схожий спідничний костюм на робочий захід.