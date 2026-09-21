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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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34
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2 хв

Брат принцеси Діани порушив мовчання з приводу сварки між принцем Вільямом і Гаррі

Брат принцеси Діани - граф Чарльз Спенсер - дав інтерв'ю ВВС напередодні виходу своєї сенсаційної книжки "Лебедина пісня: Діана, моя сестра".

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принци Вільям і Гаррі

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Граф Спенсер поділився своєю особистою думкою щодо розбіжносты між його племінниками, принцом Вільямом та принцом Гаррі.

Принци Вільям і Гаррі більше не спілкуються, а їхнє примирення здається малоймовірним. Тепер їхній дядько розповів про наслідки конфлікту та виклав свою позицію.

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

«Думаю, у ЗМІ склалося враження, що я за Гаррі. Але я на боці синів моєї покійної сестри, обох. І якщо комусь із них щось знадобиться, я їм однаково вдячний. І я ніколи не втручаюся в жодний з таборів, хіба що як доброзичлива фігура, сподіваюся», — сказав він, цитує його слова журнал Hello!.

В інтерв'ю Лорі Куенсберг він також заявив, що існує «безліч причин з обох сторін», через які стосунки Вільяма і Гаррі «дійшли до цієї стадії».

«Сподіваюся, якось це вирішиться, — додав він. - Але я не знаю всього. Я, звичайно, не знаю всіх деталей, тому мені було б ніяково втручатися, якби я почав говорити більше, ніж просто сказати, що, звичайно, мати хоче, щоб її два сини були щасливі разом і любили одне одного».

Також Чарльз Спенсер неохоче обговорював, як, на його думку, королівська родина поводилася з принцом Гаррі, але сказав, що стурбований його безпекою.

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

«Особисто мене турбує те, що п'ята в черзі на престол людина, яка служила в армії, не матиме жодного поліцейського захисту», — сказав він. «Як дядько, який бачив, як його сестра загинула за обставин, яких можна було уникнути, я схилився б до захисту».

Раніше, нагадаємо, брат принцеси Діани зробив неприємну заяву про короля Чарльза після скандальної історії у його мемуарах.

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