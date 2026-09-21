Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 21–23 вересня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21–23 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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З понеділка по середу, 21–23 вересня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка на початку тижня буде переважно спокійною — магнітних коливань та магнітних бур не прогнозується.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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