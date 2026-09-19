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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
482
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто налагоджувати стосунки з близькими

День потужної позитивної енергії, яку зірки радять спрямовувати не на роботу, а на відпочинок — насамперед активний.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Осінній пейзаж

Осінній пейзаж / © Associated Press

Тим, хто з якихось причин не може займатися фізкультурою та спортом, необхідно хоча б якомога більше гуляти на свіжому повітрі — звісно, швидким кроком.

Цей час також сприятливий для налагодження стосунків із близькими людьми: рідними, коханими та друзями.

Овен

До значних грошових надходжень, які можливі цього дня, слід поставитися розсудливо: не варто витрачати отримані кошти на дрібниці, краще придбати одну, але дорогу й необхідну вам річ.

Телець

Цього дня повернути прихильність колись близької людини — друга чи коханого — буде простіше, ніж здається, тому варто скористатися щасливим шансом і відновити колишні стосунки.

Близнята

Не варто вірити на слово людям, яких ви знаєте недостатньо добре: цілком можливо, що вони захочуть скористатися вами у власних інтересах, тож не варто потурати їм у таких справах.

Рак

Зустріч із людиною з минулого, до якої ви колись відчували небайдужість, може несподівано дати шанс відновити стосунки від того моменту, на якому вони колись завершилися, — не варто її упускати.

Лев

Цей день сприятливий для розв’язання масштабних побутових питань, наприклад, у цей час можна розпочинати будівництво будинку чи дачі та ставати до ремонту в квартирі — будь-які роботи минуть швидко й успішно.

Діва

Тим із вас, хто вже давно збирався поговорити з керівництвом, щоб попросити про нову посаду чи надбавку до зарплати, не варто гаяти часу — цього дня воно буде готове виконати будь-яке ваше прохання.

Терези

Як би ви не були зайняті на роботі, намагайтеся знайти можливість поспілкуватися з близькими людьми; для цього не потрібно шукати «особливого» приводу — достатньо просто зателефонувати, поговорити та домовитися про зустріч.

Скорпіон

Якщо останнім часом у стосунках з кимось із ваших друзів виникло непорозуміння, цього дня ви зможете з’ясувати його причини, а отже, і змінити ситуацію, що склалася між вами, на краще.

Стрілець

Погане самопочуття, яке ви можете відчути цього дня, найімовірніше, буде зумовлене не проблемами зі здоров’ям, а перевтомою, тож має сенс присвятити цей день відпочинку — як і годиться у вихідний.

Козоріг

Цей день сприятливий для будь-яких професійних починань, тому, незважаючи на вихідний, бажано розпочати роботу в обраному напрямі — хоча б накинути приблизний план дій.

Водолій

Негативну енергію, яка останнім часом у великій кількості накопичилася у вашому житті, можна зняти, активно й безкорисливо допомагаючи іншим людям, тим паче, що навколо вас буде чимало тих, хто цього потребує.

Риби

Цей день сприятливий для домашніх справ — від простого прибирання до косметичного ремонту: цілком можна встигнути освіжити одну з кімнат, наприклад, переклеївши в ній шпалери.

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