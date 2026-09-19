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Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто налагоджувати стосунки з близькими
День потужної позитивної енергії, яку зірки радять спрямовувати не на роботу, а на відпочинок — насамперед активний.
Тим, хто з якихось причин не може займатися фізкультурою та спортом, необхідно хоча б якомога більше гуляти на свіжому повітрі — звісно, швидким кроком.
Цей час також сприятливий для налагодження стосунків із близькими людьми: рідними, коханими та друзями.
Овен
До значних грошових надходжень, які можливі цього дня, слід поставитися розсудливо: не варто витрачати отримані кошти на дрібниці, краще придбати одну, але дорогу й необхідну вам річ.
Телець
Цього дня повернути прихильність колись близької людини — друга чи коханого — буде простіше, ніж здається, тому варто скористатися щасливим шансом і відновити колишні стосунки.
Близнята
Не варто вірити на слово людям, яких ви знаєте недостатньо добре: цілком можливо, що вони захочуть скористатися вами у власних інтересах, тож не варто потурати їм у таких справах.
Рак
Зустріч із людиною з минулого, до якої ви колись відчували небайдужість, може несподівано дати шанс відновити стосунки від того моменту, на якому вони колись завершилися, — не варто її упускати.
Лев
Цей день сприятливий для розв’язання масштабних побутових питань, наприклад, у цей час можна розпочинати будівництво будинку чи дачі та ставати до ремонту в квартирі — будь-які роботи минуть швидко й успішно.
Діва
Тим із вас, хто вже давно збирався поговорити з керівництвом, щоб попросити про нову посаду чи надбавку до зарплати, не варто гаяти часу — цього дня воно буде готове виконати будь-яке ваше прохання.
Терези
Як би ви не були зайняті на роботі, намагайтеся знайти можливість поспілкуватися з близькими людьми; для цього не потрібно шукати «особливого» приводу — достатньо просто зателефонувати, поговорити та домовитися про зустріч.
Скорпіон
Якщо останнім часом у стосунках з кимось із ваших друзів виникло непорозуміння, цього дня ви зможете з’ясувати його причини, а отже, і змінити ситуацію, що склалася між вами, на краще.
Стрілець
Погане самопочуття, яке ви можете відчути цього дня, найімовірніше, буде зумовлене не проблемами зі здоров’ям, а перевтомою, тож має сенс присвятити цей день відпочинку — як і годиться у вихідний.
Козоріг
Цей день сприятливий для будь-яких професійних починань, тому, незважаючи на вихідний, бажано розпочати роботу в обраному напрямі — хоча б накинути приблизний план дій.
Водолій
Негативну енергію, яка останнім часом у великій кількості накопичилася у вашому житті, можна зняти, активно й безкорисливо допомагаючи іншим людям, тим паче, що навколо вас буде чимало тих, хто цього потребує.
Риби
Цей день сприятливий для домашніх справ — від простого прибирання до косметичного ремонту: цілком можна встигнути освіжити одну з кімнат, наприклад, переклеївши в ній шпалери.
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