Місячний гороскоп на 21–27 вересня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 21–27 вересня.

Понеділок, 21 вересня

День потужної позитивної енергії, коли головне — визначити мету й рухатися до неї, незважаючи на перешкоди. Водночас існує важлива умова: мета має бути власною, а не нав’язаною кимось іззовні — друзями, батьками, пресою, громадською думкою. Розглядаються лише справді серйозні, глобальні та грандіозні проєкти, від дрібних справ і господарських турбот краще відмовитися — сили й час у такому разі будуть витрачені даремно.

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Вівторок, 22 вересня

Найкращий день для благодійності, коли потрібно робити добро іншим людям — підтримувати їх як матеріально й фізично, так і словами — у таких справах немає дрібниць. Важливе життєве запитання, відповідь на яке ми вже зневірилися знайти, варто поставити Всесвіту: за допомогою знаків він допоможе знайти вихід із ситуації, що склалася, головне — не ігнорувати їх. З дратівливістю, яка може опанувати людиною цього дня, необхідно боротися — в іншому разі можуть постраждати стосунки з близькими людьми.

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Середа, 23 вересня

День, коли можна зробити потужний прорив у будь-якій — але, насамперед, професійній — сфері діяльності. Головне — сконцентруватися на поставленій меті, налаштуватися та діяти швидко й рішуче. У жодному разі не можна зупинятися на пів дорозі й, тим паче, робити крок назад, інакше можна втратити важливий шанс.

Четвер, 24 вересня

Цей день наповнений потужною позитивною енергією, яка допоможе розв’язати будь-які — навіть найскладніші — питання. Головне — не чекати, поки вони вирішаться самі собою, а активно діяти, до того ж це стосується не тільки ділових, а й особистих питань — самі собою вони не розв’яжуться. Головне — пам’ятати, що вітається лише творення, будь-яке руйнування заборонено.

П’ятниця, 25 вересня

День, коли з’являється безліч спокус, яким необхідно протистояти. Поведінку людини визначають не розум та інтуїція, а інстинкти, які — зі зрозумілих причин — можуть завести зовсім не в той бік. У вчинках, скоєних цього дня, вже наступного доведеться розкаятися, тому робити що-небудь потрібно з обережністю, попередньо добре обміркувавши як сам вчинок, так і його наслідки.

Субота, 26 вересня

День світової гармонії, коли потрібно прагнути чистоти в усьому — від власної душі до навколишнього світу загалом. Можна і потрібно відпочивати, включаючи до списку справ на день лише інтелектуальні завдання — наприклад, розгадувати кросворди, що є чудовим тренуванням для розуму. Час — особливо вечірній — бажано провести в колі своєї родини.

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Неділя, 27 вересня

Ідеальний вихідний день, коли люди знаходять внутрішню свободу, позбавляються комплексів, стають розкутими та розслабленими. У цей час зірки категорично не рекомендують сумувати й тужити, навіть якщо здається, що для цього є підстави — доля може сприйняти такий настрій як невдячність щодо вищих сил. Важливо також контролювати свою поведінку, щоб властиві цього дня людині розкутість і безпосередність не зіграли з людиною злий жарт.

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