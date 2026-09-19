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ТСН у соціальних мережах

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Фінансовий гороскоп на тиждень 21–27 вересня: кого зі знаків чекає прибуток

Фінанси відіграють важливу — а часом і першочергову — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 21–27 вересня?

Овен

Успішними виявляться лише невеликі фінансові операції, а от від великих краще відмовитися — у них успіху не буде: особливо це стосуватиметься серйозних закупів, вони залишать відчуття даремно витрачених грошей.

Телець

Велику суму грошей, яку, можливо, ви отримаєте найближчими днями, не варто витрачати одразу: доцільно спочатку скласти список усього, що хотілося б придбати, а потім вибрати найголовніше — те, без чого не можна обійтися.

Близнята

Вміння економити не є властивим представникам цього знака, але цього тижня вони зможуть знайти оптимальний баланс між марнотратством і ощадливістю, що, зі свого боку, дозволить їм відкласти гроші на мрію.

Рак

Підвищення заробітної плати, яке чекає на представників цього знака, вони цілком заслужили — останніми місяцями вони працювали за двох, але це не означає, що тепер вони можуть зупинитися — важливо й надалі заробляти «бали».

Лев

Це не найкращий час для укладення будь-яких угод та договорів, що мають фінансовий підтекст: щоб не втратити більше, ніж хотілося б отримати, бажано перенести такі операції на інший час.

Діва

Плануючи свої заробітки на цей період, важливо виходити не зі своїх амбіцій, які можуть виявитися ненаситними, а з реальних можливостей — це вбереже представників цього знака від розчарування.

Терези

Зірки не рекомендують розпочинати бізнес на паях із близькою людиною — родичем чи другом: замість прибутку він принесе збитки і, як наслідок, погіршення стосунків, що виявиться особливо прикрим.

Скорпіон

Реклама, звісно, є рушійною силою торгівлі, але наразі не варто дослухатися до рекомендацій рекламників і копірайтерів: у них навряд чи знайдеться зерно істини, а отже, гроші будуть витрачені даремно.

Стрілець

Не варто дослухатися до тих, хто вважає, що гроші слід вкладати лише в матеріальні блага: квитки до театру чи на гучну виставку подарують безліч емоцій, які згодом вдасться непогано монетизувати.

Козоріг

Цей тиждень — не найкращий час для операцій з нерухомістю: це особливо стосується продажу житла, під час якого зараз дуже легко зазнати невдачі, — варто трохи зачекати, поки ціни почнуть зростати.

Водолій

Обираючи між дорогим і дешевим, незалежно від того, про що йдеться, слід зупинитися на більш якісному варіанті, лише в такому разі досить значну суму грошей буде витрачено не даремно, а раціонально та з розумом.

Риби

Благодійність у цей час виявиться не лише благородною справою, а й вигідною: бумеранг, дія якого ніким не скасована, принесе представникам цього знака те, що вони «відправили» у навколишній простір.

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