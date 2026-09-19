"Думала, що мене поховають живцем": жінка провалилася у 2,5-метрову вирву на власному подвір'ї

Даніель Таммоне / © ladbible.com

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Жінка, яка провалилася у вирву на власному подвір’ї на очах у свого переляканого собаки, відверто розповіла про пережитий жах.

Про це пише видання LADbible.

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47-річна Даніель Таммоне з містечка Богемія, що в штаті Нью-Йорк (США), зненацька провалилася під землю на глибину майже 2,5 метри. Камери відеоспостереження, встановлені біля будинку, зафіксували момент розпачливих криків про допомогу.

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За словами Даніель, перебуваючи в стані глибокого шоку, вона лише згодом почала усвідомлювати, що сталося, і понад усе боялася бути похованою живцем.

«Усе сталося миттєво. Мої ноги трохи просіли, і вже за лічені секунди я полетіла вниз. У мене навіть не було часу зреагувати, — розповіла вона в інтерв’ю виданню 1010 WINS. — І ось я просто під землею. Думаю: „Гаразд… що щойно сталося? Де я? О’кей, я в землі. Ти у ямі, нічого собі“».

Жінка впала в яму в саду / © ladbible.com

Жінка зізнається, що одразу після цього її охопила справжня паніка: «А потім починається паніка, бо ти розумієш: „Боже, я можу померти сьогодні. Це може закінчитися дуже погано. Мене можуть поховати живцем“».

Даніель почала відчайдушно кликати на допомогу. На її крики миттєво відреагували сусіди, з якими вона раніше навіть не була знайома. Вони одразу кинулися до смертельної пастки та викликали екстрені служби.

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Опубліковані у мережі кадри зафіксували, як жінка, опинившись на дні зливного септика, беззупинно благає про порятунок, та як героїчні сусіди біжать їй на допомогу ще до приїзду медиків.

«О Боже, вона провалилася під землю! Ми вже телефонуємо 911!» — чути на відео вигук одного з сусідів.

«Все буде добре, Даніель. Вони вже їдуть», — заспокоював її інший місцевий житель.

На допомогу сусіди викликали рятувальні служби / © ladbible.com

Сусідка Крістін Чановскі пізніше поділилася з телеканалом CBS своїми емоціями: «Спочатку ми подумали, що вона застрягла десь у сараї. Ми навіть не здогадувалися дивитися під ноги на землю. Пожежники, поліція, швидка, спецпідрозділ — усі спрацювали просто чудово. Я не змогла стримати сліз і розплакалася. Як тільки її дістали з ями, я одразу міцно її обійняла».

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Нагадаємо, у Києві на Оболоні місцева мешканка провалилася до великої вирви, яка раптово утворилася просто посеред тротуару. Причиною інциденту, за попередніми даними, став черговий прорив мереж водопостачання, через що відбулося розмивання ґрунту. Жінка не змогла самостійно вибратися з ями, однак їй оперативно допомогли перехожі, які витягнули постраждалу ще до приїзду екстрених служб.

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