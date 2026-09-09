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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Росія вдарила по Дніпру: люди опинилися під завалами (відео)

Все сталося о четвертій ранку, коли люди спали.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
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Росія вдарила по Дніпру

Росія вдарила по Дніпру / © ТСН

Троє поранених у Дніпрі, зокрема й 15-річний підліток. Уночі росіяни вдарили по місту безпілотниками. Спалахнули пожежі, людей довелося визволяти з-під завалів.

На місці російських ударів побувала кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Удар серед ночі просто по приватному сектору Дніпра. Два будинки зруйновано вщент. Ще понад двадцять понівечено.

Все сталося о четвертій ранку, коли люди спали. Безпілотник вдарив впритул до будинку. Дружина та 15-річний син пана Олега ледь встигли забігти до підвалу. Він сам опинився в кімнаті під завалами.

«Вони встигли залізти. Я ліг поряд під вікно. І мене привалило одразу ж. Частка секунди — і одразу привалило. Я ледве звільнив руки, ноги, виліз через вікно. І почали відкопувати. Сусіди прийшли допомагати», — розповідає чоловік.

На допомогу кинулися сусіди. Поки одні збивали полумʼя, інші відкопували людей:

«З підʼїзду виходжу — в сусіда зарево стоїть. Я схопив лопату і побіг сюди. Вони були там в підвалі. Ми затихли, чули, що стукали. Ну, надєжда вмирає послєднєй. Потушили, дістали. Живі! Здорові! Слава Богу!».

Із забоями та порізами пан Олег повернувся до родинного будинку, аби розбирати потрощене майно. Його син відбувся легкими травмами. А от дружина в лікарні після отруєння чадним газом.

Гучно було й у Нікопольському районі. Там побито багатоповерхівку, підприємство та транспорт. У Криворізькому районі потрощило інфраструктуру. А от у Синельниківському під ударом опинилось підприємство.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГОДИНУ ТОМУ! Удар по столиці — ЗАГИНУЛА ЖІНКА! ЗМІНИ В МЕТРО | ТСН 17:00 9 вересня

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