Росіяни скинули КАБ на будинок сім’ї та добивали людей дронами: син встиг сказати мамі "люблю тебе"

Наслідки атаки по житловому сектору / © ТСН

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Втратив домівку, маму та брата і ледь вижив сам — у Дніпрі рятують жителя Дружківки, що на Донеччині. Спочатку біля оселі вдарив КАБ, потім вона загорілася. А коли родина ховалася надворі — стала мішенню для дронів. Як вдалося вижити у пеклі, Максим розказав, щойно отямився у реанімації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

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Як Максим вижив під час атаки росіян

Пекельну ніч у рідній Дружківці Максим памʼятає до дрібниць.

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«Сказав мамі в якийсь момент: „Мамо, мабуть, це вже все“. В останню мить сказав мамі: „Мамо, я тебе люблю“. І мама мені у відповідь сказала: „Я тебе теж люблю“. Я чув, що вона плакала і говорила зі сльозами на очах», — пригадує чоловік.

Максима рятують медики у Дніпрі / © ТСН

Жили завжди втрьох — з мамою Світланою та старшим братом Сергієм. Коли росіяни знищили їхню багатоповерхівку, родина переїхала до приватного будинку знайомих. Та серед ночі по вулиці вдарив ворожий КАБ.

«Почало сипатися, все тріщати, все сипатися в будинку. Ми злякалися, вибралися з хати. Переживали, що зараз просто і самі згоримо, і речі — все. Ці всі дзижчать і дзижчать — дрони. Іскри летять, уже сиплеться все», — розповідає Максим.

Атака дронів та втрата найрідніших

Родина намагалася вибратися та сховатися від навали безпілотників, та не судилося.

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«Дрон продзижчав, вдарив. Памʼятаю, що кричав після вибуху, кричав, кричав… Дивлюсь: лежу на ногах у мами та Сергія. Вони лежать, а я на них. Я їх став смикати: „Мамо, мамо!“. А вони нічого. Відчуваю, торкаюсь, а в них руки, ноги — все холодне», — згадує той жах потерпілий.

Лише на ранок його знайшли сусіди й вивезли на тачці. З Донеччини Максима врешті доправили до лікарні у Дніпрі.

Боротьба за життя та складні операції

Стан чоловіка залишається важким, медики борються за його життя.

«Знаходиться великий уламок у голові. І наші нейрохірурги зараз визначаються, коли проводити операцію. Це найважливіша частина головного мозку, і доступи дуже-дуже критичні», — зазначає лікар.

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У Максима також поранення рук та ніг, попереду на нього чекають складні операції. Та найбільше його бентежить не власне здоровʼя, а важка туга за рідними, яких він втратив цієї страшної ночі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 29 ВЕРЕСНЯ | АТАКИ по УКРАЇНІ! СКАНДАЛ між КРАЇНАМИ! АНОМАЛЬНЕ НАРОДЖЕННЯ

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