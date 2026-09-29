Компост буде готовий значно швидше: що потрібно додати до купи восени

Що додати в компост для швидкого перегнивання

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Восени після прибирання городу залишається багато рослинних решток — бадилля, бур’янів, сухих стебел, листя, соломи та дрібних гілок. Усе це можна використати для компосту, однак у звичайних умовах органіка перегниває досить повільно.

Прискорити процес можна за допомогою сечовини, або карбаміду. Як стверджують експерти, так зване гаряче компостування дає змогу значно скоротити час дозрівання органічної маси, всього за 1,5–3 місяці.

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Чому сечовина прискорює компост

Сечовина є азотним добривом, яке активізує роботу мікроорганізмів у компостній купі. Саме вони переробляють рослинні рештки та перетворюють їх на органічне добриво. Після додавання карбаміду всередині компостної маси починає швидко підвищуватися температура, вона може сягати приблизно +50…+65 °C.

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Такий режим не лише прискорює розкладання органіки, а й допомагає вирішити ще одну проблему — знезараження компосту.

Що відбувається з бур’янами та хворим бадиллям

За високої температури відбувається своєрідна природна пастеризація компостної маси. За такого нагрівання зменшується життєздатність насіння бур’янів і кореневищ деяких багаторічних рослин, зокрема пирію та берізки. Також висока температура може знижувати активність збудників окремих грибкових хвороб і личинок шкідників.

Саме тому гаряче компостування дає змогу використовувати ширший набір рослинних залишків, ніж при звичайному повільному перегниванні.

Ще одна перевага гарячого компостування — швидше розкладання грубої органіки. Сухі стебла кукурудзи, солома, тирса, дрібні гілки та інші матеріали з великою кількістю целюлози і лігніну зазвичай перегнивають довго. За підвищеної температури цей процес проходить активніше, тому компост дозріває швидше.

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Скільки сечовини додавати до компосту, як правильно закласти компост

Рослинні залишки рекомендують укладати шарами приблизно по 20–30 см. Кожен шар потрібно рівномірно пролити розчином сечовини. Якщо маса занадто суха, спочатку її зволожують звичайною водою, а вже потім використовують розчин карбаміду.

Кількість сечовини залежить від виду сировини, яка закладається в компост орієнтуватися потрібно на конкретний склад компостної купи.

Для сухої твердої органіки — тирси, стружки, гілок або соломи — рекомендують розчинити приблизно 1 склянку сечовини, близько 200 г, у 10 л води. Такої кількості розчину достатньо приблизно на 1 м³ компостної маси.

Для змішаної органіки — сухого листя, бадилля та бур’янів — беруть менше: приблизно 0,5–0,7 склянки, або 100–150 г сечовини на 10 л води. Цього також вистачає приблизно на 1 м³ маси.

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Якщо ж у компості переважає зелена маса — скошена трава або кухонні рослинні відходи, — додаткового азоту потрібно значно менше. У такому разі на 10 л води додають 1–2 столові ложки сечовини або взагалі обходяться без неї, залежно від складу компосту.

Тобто найбільше карбаміду потрібно саме для сухої, багатої на вуглець сировини, а для свіжої зеленої маси його кількість мінімальна.

Після укладання масу ущільнюють і накривають темною плівкою або агроволокном. Це допомагає утримувати тепло та вологу всередині.

«Догляд» за компостом

Приблизно через 7–10 днів після закладання купа починає активно розігріватися. Саме в цей період усередині відбувається найбільш інтенсивна робота мікроорганізмів і прискорене розкладання органічних решток.

Для швидкого перегнивання важливо, щоб маса не пересихала. Орієнтир простий, вологість має бути приблизно такою, як у добре відтиснутої губки. Компост повинен бути вологим, але вода не має з нього стікати. Якщо маса суха, її потрібно додатково полити.

Щоб процес не сповільнювався, купу потрібно періодично перемішувати. Приблизно раз на два тижні плівку або агроволокно знімають, а компост перелопачують. Це потрібно для доступу кисню до внутрішніх шарів. Після перемішування купу знову накривають.

За скільки може дозріти компост

Гаряче компостування із сечовиною, на думку фахівців, може скоротити строк дозрівання органічної маси з 1,5–3 років приблизно до 1,5–3 місяців.

Швидкість залежить від складу компосту, вологості, температури та регулярності перемішування.

Як використовувати готовий компост

Готове добриво можна застосовувати на городі навесні та восени. Рекомендують вносити приблизно 5–8 кг компосту на 1 кв. м грядки.

Компост також використовують для підживлення плодових дерев і кущів, мульчування полуниці та томатів, а також як поживний субстрат у теплицях.

Таким чином, сечовина може значно прискорити переробку рослинних решток і допомогти отримати готовий компост за кілька місяців. Особливо такий спосіб корисний восени, коли після прибирання городу залишається багато сухого бадилля, бур’янів і грубої органіки.

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