Компост будет готов гораздо быстрее: что нужно добавить в кучу осенью

Что добавить в компост для быстрого перегнивания

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Осенью после уборки огорода остается много растительных остатков — ботвы, сорняков, сухих стеблей, листьев, соломы и мелких веток. Все это можно использовать для компоста, однако в обычных условиях органика перегнивает достаточно медленно.

Ускорить процесс можно с помощью мочевины или карбамида. Как утверждают эксперты, так называемое горячее компостирование позволяет значительно сократить время созревания органической массы всего за 1,5–3 месяца.

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Почему мочевина ускоряет компост

Мочевина является азотным удобрением, которое активизирует работу микроорганизмов в компостной куче. Именно они перерабатывают растительные остатки и превращают их в органическое удобрение. После добавления карбамида внутри компостной массы начинает быстро повышаться температура, она может достигать примерно +50…+65 °C.

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Такой режим не только ускоряет разложение органики, но и помогает решить еще одну проблему — обеззараживание компоста.

Что происходит с сорняками и больным ботвой

При высокой температуре происходит своеобразная естественная пастеризация компостной массы. При таком нагреве уменьшается жизнеспособность семян сорняков и корневищ некоторых многолетних растений, в частности пырея и березки. Также высокая температура может снижать активность возбудителей отдельных грибковых заболеваний и личинок вредителей.

Именно поэтому горячее компостирование позволяет использовать более широкий набор растительных остатков, чем при обычном медленном перегнивании.

Еще одно преимущество горячего компостирования — скорее разложение грубой органики. Сухие стебли кукурузы, солома, опилки, мелкие ветки и другие материалы с большим количеством целлюлозы и лигнина обычно перегнивают долго. При повышенной температуре этот процесс проходит более активно, поэтому компост созревает быстрее.

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Сколько мочевины добавлять в компоста, как правильно заложить компост

Растительные остатки рекомендуют укладывать слоями приблизительно по 20–30 см. Каждый слой нужно равномерно пролить мочевины. Если масса слишком сухая, сначала ее увлажняют обычной водой, а затем используют раствор карбамида.

Количество мочевины зависит от вида сырья, которое закладывается в компост, ориентироваться нужно на конкретный состав компостной кучи.

Для сухой твердой органики — опилок, стружки, веток или соломы — рекомендуют растворить примерно 1 стакан мочевины, около 200 г, в 10 л воды. Такого количества раствора достаточно примерно на 1 м3 компостной массы.

Для смешанной органики — сухих листьев, ботвы и сорняков — берут меньше: примерно 0,5-0,7 стакана, или 100-150 г мочевины на 10 л воды. Этого также хватает примерно на 1 м3 массы.

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Если же в компосте преобладает зеленая масса — скошенная трава или кухонные растительные отходы, — дополнительного азота нужно гораздо меньше. В таком случае на 10 л воды добавляют 1–2 столовых ложки мочевины или вообще обходятся без нее в зависимости от состава компоста.

То есть больше всего карбамида нужно именно для сухого, богатого углеродом сырья, а для свежей зеленой массы его количество минимально.

После укладки массу уплотняют и укрывают темной пленкой или агроволокном. Это помогает удерживать тепло и влагу внутри.

«Уход» за компостом

Приблизительно через 7–10 дней после закладки груда начинает активно разогреваться. Именно в этот период внутри происходит наиболее интенсивная работа микроорганизмов и учащенное разложение органических остатков.

Для быстрого перегнивания важно, чтобы масса не пересыхала. Ориентир прост, влажность должна быть примерно такой, как у хорошо отжатой губки. Компост должен быть влажным, но вода не должна с него стекать. Если масса сухая, ее нужно дополнительно полить.

Чтобы процесс не замедлялся, кучу нужно периодически перемешивать. Приблизительно раз в две недели пленку или агроволокно снимают, а компост перелопачивают. Это необходимо для доступа кислорода к внутренним слоям. После перемешивания кучу снова накрывают.

За сколько может созреть компост

Горячее компостирование с мочевиной, по мнению специалистов, может сократить срок созревания органической массы с 1,5-3 лет до 1,5-3 месяцев.

Скорость зависит от состава компоста, влажности, температуры и регулярности перемешивания.

Как использовать готовый компост

Готовое удобрение можно использовать на огороде весной и осенью. Рекомендуют вносить примерно 5–8 кг компоста на 1 кв. м грядки.

Компост также используют для подкормки плодовых деревьев и кустов, мульчирования клубники и томатов, а также в качестве питательного субстрата в теплицах.

Таким образом мочевина может значительно ускорить переработку растительных остатков и помочь получить готовый компост за несколько месяцев. Особенно такой способ полезен осенью, когда после уборки огорода остается много сухой ботвы, сорняков и грубой органики.

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